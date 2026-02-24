El desacuerdo es temporal: Ricardo Monreal

Al advertir que Morena no puede imponer al PVEM y al PT una reforma electoral que necesita de sus votos para concretarse, el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, definió que el desacuerdo es temporal y no afectará la alianza electoral.

El ambiente es de aliados todavía. Yo repito, es un desarreglo, desacuerdo temporal institucional. No hay problema y no ponen en riesgo la alianza política y la alianza electoral al 2027 y 2030", afirmó el jefe de los morenistas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Asistente a la reunión que sobre la eventual propuesta de reforma gubernamental se realizó el lunes en Palacio Nacional, el coordinador de la bancada del partido en el poder en la Cámara Baja reiteró que ésta respaldará a la mandataria en esta materia.

Lo que observé fue que la presidenta está haciendo un esfuerzo institucional por lograr un acuerdo con todos los grupos parlamentarios aliados. Entonces, todavía no se puede señalar que haya un acuerdo o no. Vamos a esperar este día y a esperar la presentación de la iniciativa”, comentó.

Sin embargo, Ricardo Monreal admitió que aún sigue pendiente que los aliados de Morena alcancen un acuerdo en torno a la propuesta presidencial que, confirmó, reduce la representación de los legisladores plurinominales en el Congreso y modifica la manera de elegirlos.

Si hay desacuerdo, no se puede imponer Morena. Son reglas de aritmética electoral”, admitió el exgobernador zacatecano, en referencia al hecho de que se trata de una reforma constitucional que requiere mayoría calificada que su partido no tiene por sí solo.

No obstante, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum puede presentarla cuando lo considere, en tanto tiene la facultad de hacerlo.

Nosotros tenemos la obligación de procesarla. Entonces vamos a esperar, no tarda más que días o horas para saber si la presentará", planteó.

