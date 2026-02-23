Comisiones de la Cámara de Diputados avalan dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas

Por unanimidad, los 61 diputados de las comisiones de Trabajo y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron sin ningún ajuste el dictamen de las 40 horas, después de un encuentro en el que el secretario Marath Bolaños defendió su gradualidad y adelantó que se avanza en el sistema electrónico que vigilará el cumplimiento de la nueva jornada.

El proyecto de decreto será sometido a la votación de todo el pleno de San Lázaro este martes y de inmediato se enviará a los 32 congresos locales; al contar con el aval de al menos 17, la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas podrá ser promulgada.

Detalló el funcionario que las capacidades de inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a su cargo se fortalecerán mediante un registro electrónico que permitirá dar seguimiento a la manera en que se aplica esta transformación que deberá terminar de concretarse en 2030.

Actualmente muchas empresas ya tienen los registros de cuando ingresan los trabajadores y cuando salen, pero lo que queremos ahora es que esto sea una práctica extendida y que permita, con ello, que la autoridad tenga los elementos suficientes para que en caso de no cumplirse puedan darse los señalamientos correspondientes”, explicó el secretario Bolaños.

Registro, en leyes secundarias

Adelantó el titular de la STPS que las especificidades reglamentarias para ese futuro registro electrónico se definirán en la siguiente fase, correspondiente a la formulación y aprobación de las leyes secundarias que habrán de derivarse de esta reforma constitucional.

Queremos que esto permita un avance en la conciencia, en la vigilancia del cumplimiento del tiempo ordinario y extraordinario, particularmente en el reforzamiento de que la semana será de 40 horas a la semana”, remarcó.

Lo del registro no es menor, porque obviamente implicará un diálogo muy importante para que esto, ya implementado, una vez hablado, como ya lo hablamos con los empresarios, con los empleadores del país, como va a ser una obligación de ellos, hay que ver en ese aterrizaje -y que es obligación- nos ayude a que refuerce la garantía de la semana de las 40 horas”, precisó el titular del Trabajo.

Reviven iniciativa de 2023

En la discusión del proyecto de decreto que enviaron los senadores a San Lázaro, tanto la oposición como el PT dijeron haber preferido un cambio que incluyera los dos días de descanso obligatorio, a fin de que esa prestación no quedé sometida a la discrecionalidad de los empleadores.

Representantes del PAN, PRI y MC llamaron a los del bloque oficialista a retomar la iniciativa de 40 horas que los diputados formularon a finales de 2023 y que entonces el gobierno frenó.

El jefe de la bancada del PRI, Rubén Moreira, advirtió que, en la sesión del pleno de este martes, cuando se someta a discusión la reforma presidencial de las 40 horas, solicitará que también se vote la propuesta que se quedó pendiente y en la que además de preservar la gradualidad y apoyos a las pequeñas empresas, se garantizaban los dos días de descanso.

Las diputadas de MC Patricia Mercado e Irais Reyes reiteraron el llamado a modificar el dictamen de la propuesta presidencial con los votos de las bancadas que desde ahora se pronuncian porque las 40 horas se distribuyan en cinco días laborables y no en seis días, como lo planteó el gobierno en acuerdo con el sector empresarial.

Por el PT, la diputada Margarita García García recordó que la propuesta original de su bancada contenía los dos días de descanso, pero que respaldaban el esquema propuesto por la Secretaría del Trabajo, en tanto era una respuesta equilibrada que buscaba conciliar las preocupaciones e intereses de todos los sectores interesados.

Vamos tarde y vigilaremos

El secretario Bolaños defendió la gradualidad de la aplicación de las 40 horas, con el argumento de que se trata de una propuesta que preserva el equilibrio de los factores de la producción, al tiempo que atienden las mejores prácticas internacionales.

Es un modelo viable, que nos va a ayudar a dar certeza de que no hay pie a ningún tipo de interpretación distinta a la que estamos diciendo, son 40 horas a la semana, antes eran 48, ahora van a ser 40, hay un ahorro de horas, por supuesto que sí”, remarcó.

Y fue reiterativo en señalar que México va tarde a esta modificación por responsabilidad de los gobiernos anteriores que precarizaron el trabajo.

México es un país muy diverso, sus economías son muy diversas; hay actividades económicas que requieren más horas que otras en el trabajo”, respondió el funcionario.

Detalló que cerca del 40 % de las personas trabajadoras del país se encuentran laborando bajo una regulación que facilitará el tránsito de una jornada de 48 a 40 horas, y que, además, tienen garantizado un segundo día de descanso.

Es una medida que regresa el tiempo a las personas trabajadoras para que puedan abonar al descanso, que no prohíbe cuando, en algunos momentos, se llega a requerir que puedan recibir un ingreso extra y que va a mejorar estos ingresos”, planteó Bolaños.

