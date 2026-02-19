Fuerzas armadas, garantía que México decidirá destino con independencia ante presiones externas: Sheinbaum

Al conmemorar el 113 Aniversario del Día del Ejército Mexicano, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que las Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con Independencia, sin importar las presiones externas y los intereses geopolíticos.

Desde las instalaciones de la Dirección General de Industria Militar, ubicada en Oriental, Puebla, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su agradecimiento al trabajo incansable de las mujeres y hombres que forman parte de las fuerzas armadas.

Sheinbaum encabeza ceremonia por el Día del Ejército Alejandro Aguilar

La jefa del Ejecutivo expuso que los elementos de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, Fuerza Aérea, no sólo defienden fronteras, también apoya a la seguridad pública y construyen el futuro a través de importantes obras en beneficio de la Patria.

“Hoy que vivimos en un mundo complejo donde presiones externas, intereses geopolíticos, y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones. En ese contexto, nuestras fuerzas armadas son garantía de qué México decidirá su destino con Independencia. La soberanía no es una consigna abstracta. Es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones el ejército mexicano así no sólo defiende fronteras. También apoya a la seguridad pública y construye futuro. Sus ingenieros militares han participado en edificación de hospitales que amplían el acceso a la salud en la construcción y modernización de aeropuertos que conectan regiones estratégicas en proyectos ferroviarios que integran territorios, históricamente marginados”, reconoció.

Sheinbaum encabeza ceremonia por el Día del Ejército Alejandro Aguilar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el trabajo y la lealtad del secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Pedro Morales Ángeles, a quienes calificó de funcionarios públicos excepcionales, honestos, patriotas y leales a la República.

“Quiero hacer un reconocimiento especial al general secretario de la defensa nacional y al almirante Secretario de Marina, servidores públicos, excepcionales, honestos, patriotas y leales a la República, bajo su conducción. Nuestras instituciones militares actúan con profesionalismo, institucionalidad y compromiso democrático, fortaleciendo la confianza del pueblo a cada soldado, hombres y mujeres, a cada integrante de nuestras fuerzas armadas. La nación y el pueblo de México le reconoce su entrega, reconoce su valor y reconoce su lealtad”, señaló.

Sheinbaum encabeza ceremonia por el Día del Ejército Alejandro Aguilar

La mandataria federal celebró que actualmente las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas tienen la posibilidad de crecer y desempeñarse en funciones que anteriormente eran exclusivas de los varones.

En la conmemoración estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

Reproducir

vjcm