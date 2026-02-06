La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 6 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 6 de febrero de 2026 desde Morelia, Michoacán, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 6 de febrero de 2026

Reproducir

Desarticulan a 'Los Blancos de Troya' en Michoacán; cayeron 'El Botox' y 6 miembros más

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó que con la estrategia integral implementada en Michoacán, que incluyó un reforzamiento en la seguridad, lograron desarticular a Los Blancos de Troya, un grupo criminal identificado como uno de los principales generadores de violencia en el estado y el cual era liderado por César Alejandro 'N', El Botox.

García Harfuch detalló que la detención de Marco Antonio 'N', El Pilones, en Tuxpan, identificado como un colaborador cercano de El Botox, se logró la captura del líder de dicho grupo criminal y de cinco personas más: Ángel Mauricio 'N', Yesica 'N', Esteban 'N', Eder 'N', María de Jesús 'N'.

7:38 Horas | Con 'Plan Michoacán' homicidios y delitos de alto impacto se redujeron en el estado

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, destacó que los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto se redujeron en el estado en 30 por ciento y 20 por ciento, respectivamente.

La funcionaria detalló que si se compara 2024 con 2025, la reducción de los homicidios dolosos fue del 15%, al pasar de 4.1 a 3.5 en promedio diarios, con lo que ella 2025 se ubica con el promedio diario de homicidios como el año más bajo en los últimos 10 años.

En tanto, si se considera la tendencia mensual y tras la estrategia de seguridad implementada en el estado, la reducción es del 30%, ya que pasó de 3.48 a 2.45 homicidios en promedio diarios.

vjcm