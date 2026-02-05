Morena afirma que no encubre a nadie tras detención del alcalde de Tequila

Morena afirmó que no encubre ni protege a ninguna persona y respaldó que los procesos legales se conduzcan conforme a la ley, tras la detención de Diego ‘N’, alcalde de Tequila, Jalisco, señalado por presuntos vínculos con el delito de extorsión.

En un comunicado publicado en redes sociales por Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, el partido sostuvo que el combate a la corrupción es una política de Estado que debe aplicarse sin privilegios, excepciones ni distinción de colores partidistas, y señaló que corresponde a las instituciones dar seguimiento a las investigaciones abiertas.

Morena indicó que su postura se basa en el respeto al Estado de Derecho y en la confianza de la ciudadanía, al afirmar que los procesos judiciales deben avanzar sin interferencias políticas y conforme a lo que establecen las leyes vigentes.

En Morena no hay intocables ni pactos de impunidad. No se encubre a nadie ni se tuerce la ley por poder o partido. Cuando existen elementos debe investigarse y castigarse”, escribió la mandataria.

Detención del alcalde de Tequila

La postura del partido se da luego de que autoridades federales confirmaran la detención de Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, quien es investigado por su presunta relación con actividades de extorsión, de acuerdo con información oficial.

El edil fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial si el funcionario ha sido vinculado a proceso.

Junto al presidente municipal también fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento; el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, así como el Director de Obras Públicas.

El Gabinete de Seguridad informó que en seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de diversas denuncias ciudadanas, se realizaron cinco cateos en diversos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de captura en de contra Diego ‘N’, presidente municipal de Tequila.

El funcionario es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del CJNG.

La información establece que, presuntamente, Rivera Navarro lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.

RLO