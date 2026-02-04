La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 4 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 4 de febrero de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera de Sheinbaum hoy 4 de febrero de 2026

Reproducir

8:07 Horas | Pemex aumenta en 34% inversión en 2026 para proyectos estratégicos; destinará 427 mdp

Petróleos Mexicanos (Pemex) incrementará en 34% la inversión en proyectos estratégicos en 2026, con lo que destinará 427 millones de pesos, procedentes de inversión pública y privada, a exploración y producción, refinación, petroquímica y fertilizantes, logística y energías nuevas, informó el director de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla.

Entre los proyectos en los que se invertirá este año se encuentran los campos Trión, Zama y Maloob, a los que se les destinarán 33 mil millones de pesos, 29 mil millones de pesos y 17 mil millones de pesos, respectivamente, pues se fijó como meta el procesamiento de 1.8 millones de barriles diarios.

En tanto, en el área de gas natural las inversiones irán para los campos Ixachi, que recibirá 19 mil millones de pesos; Bakté, con 10 ml millones de pesos; y Burgos, con 5 mil millones de pesos, a fin de alcanzar 4 mil 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

7:52 Horas | Pemex redujo en 20% su deuda total en 2025 e incrementó la producción de petróleo: Sener

La secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó que con el plan de fortalecimiento para Petróleos Mexicanos la empresa logró en 2025 reducir en 20% su deuda total por primera vez, lo que le valió una mejor evaluación por parte las tres principales calificadoras internacionales, además de que los resultados también se reflejaron en la producción y procesamiento de petróleo.

La funcionaria detalló que la operación de Pemex mejoró el año pasado, con lo que el procesamiento de petróleo pasó de poco más de 600 mil barriles a 1.2 millones de barriles de petróleo diarios.

Se logró la integración vertical de la empresa que permite que se pueda operar de mejor manera y también reducir los costos. Por un lado se estabilizó la producción de petróleo, se tiene ya la producción necesaria para poder surtir de crudo a nuestras refinerías y tenemos resultados muy buenos en la refinación y en la producción y tenemos productos de mayor valor, que son gasolinas y diésel", comentó.

vjcm