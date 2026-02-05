México no se doblega ni se arrodilla, no regresaremos a ser colonia o protectorado: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no regresará al régimen de privilegios y corrupción, ni tampoco a ser una colonia o protectorado, por lo que advirtió que el país tampoco se doblega ni arrodilla al conmemorar el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

“México no regresará al régimen de privilegios y corrupciones. Mexico tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, dijo la mandataria al encabezar la ceremonia en Querétaro, lo que le valió el aplauso de todos los presentes, entre gobernadores y legisladores.

Durante su discurso, la mandataria afirmó que la cuarta transformación que encabeza y que inició con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, ha recuperado la esencia de la Constitución de 1917, la cual, dijo, representa uno de los mayores logros históricos y un parteaguas del constitucionalismo mundial, ya que nació del producto de una insurgencia popular.

“México es resultado de sus transformaciones y cada transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular, esa es nuestra historia, esa es nuestra fuerza y nuestra responsabilidad, defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantos y tantas entregaron su vida”, puntualizó.

Sheinbaum recordó que la historia de México no es la historia de la obediencia, sino que es la “historia de la dignidad, es la historia de un pueblo que ha luchado siempre por la soberanía, la libertad la democracia, y la justicia social y su dignidad”, por lo que la nación no se explica sin

“su pueblo noble, valiente y trabajador, tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia”.

La presidenta destacó algunos de los cambios que se han hecho a la Constitución, como el del artículo 40 en el ahora se estipula que bajo ninguna circunstancia el pueblo de México aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier oro acto desde el extranjero que sea lesivo.

Durante el evento, Sheinbaum aprovechó para agradecer a diputados y senadores federales por la aprobación de diversas reformas que ha enviado y aseguró que este año quedará la reforma de 40 horas en beneficio de miles de trabajadores.

vjcm