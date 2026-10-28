Senado incluye apoyo a la industria automotriz y gasolinerías en Paquete de Ingresos 2027

El pleno del Senado modificó la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que forma parte del paquete de ingresos 2027, a fin de incentivar la inversión en el sector automotriz y a las gasolineras.

La modificación excenta de los mecanismos de control de las deducciones autorizadas y de las pérdidas fiscales a quienes “realicen operaciones al amparo de una autorización de establecimientos de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos” y “a quien realicen la actividad de expendio al público, o comercialización de gasolinas y diésel, que cuentan con el permiso correspondiente a que se refiere el artículoi 76, fracción II, inciso b) de la Ley del Sector Hidrocarburos”.

Así, el pleno del Senado devolvió a la Cámara de Diputados la minuta.

Pero avaló sin cambios la Ley Federal de Derecho, a pesar de las 17 propuestas de modificación que presentaron senadores de oposición y del Verde, la mayoría relacionadas con no elevar el pago de derechos para el ingreso al país por parte de los turistas, a fin de no afectar a los estados que tienen una alta actividad de visitantes extranjeros, porque pasa de 983 pesos que se pagan ahora a mil 158 pesos que se pagarán el próximo año. La remitió al Ejecutivo Federal.

También remitió al Ejecutivo la Ley de Ingresos de la Federación 2027 estima ingresos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, de los cuales, seis billones 263 mil 886.8 millones de pesos corresponden a impuestos; es decir, aproximadamente 58.9 por ciento del total.

Prevé un crecimiento real del PIB de entre 1.5 y 2.5 por ciento; considera un tipo de cambio nominal promedio de 17.9 pesos por dólar, y un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 61.8 dólares por barril, indicadores que forman parte del marco de referencia para proyectar los ingresos públicos.

En materia de telecomunicaciones se propone que durante 2027 las cuotas correspondientes al uso de las bandas de frecuencias de 600 y 700 megahercios no se sujeten al mecanismo ordinario de actualización inflacionaria, con la intención de mantener un tratamiento especial en función de su importancia para la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Se adecuan derechos vinculados con la supervisión financiera, los servicios consulares, el aprovechamiento del espacio aéreo mexicano y determinados bienes relacionados con el servicio ferroviario.

Respecto de la Ley del ISR, la reforma persigue facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales para determinados contribuyentes y fortalece los mecanismos para prevenir prácticas de evasión y elusión fiscal.

Entre las modificaciones se encuentra la ampliación de los beneficios del régimen simplificado de confianza, que en el caso de las personas físicas incrementa de tres millones 500 mil a cinco millones de pesos anuales.

El límite de ingresos para tributar en este régimen, manteniendo como tasa máxima, el 2.5 %; es decir, las personas que perciban cinco millones de pesos anuales y se encuentren en este régimen pagarán 125 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

En el caso de las personas morales se incrementa de 35 a 50 millones de pesos el límite de ingresos para tributar en el régimen simplificado de confianza.

Incluye facilidades para la reincorporación de aquellos que cumpliendo las condiciones legales pueden volver a acceder a este régimen y eleva de 900 mil a un millón de pesos el límite de ingresos que pueden quedar exentos del Impuesto Sobre la Renta para las personas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.