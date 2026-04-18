Secretaria de Gobernación destaca discurso de Sheinbaum en Barcelona

En el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un mensaje de alto impacto internacional donde llamó a las potencias mundiales a "sembrar paz y vida, en lugar de guerra".

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respaldó el mensaje presidencial a través de sus canales oficiales, calificando el discurso como una pieza emotiva que resalta la fuerza de nuestra historia.

La funcionaria informó que la Presidenta llamó a sembrar paz y vida, en lugar de guerra; además, destacó la fuerza de nuestra historia y la dignidad del pueblo mexicano.

Ante una docena de líderes progresistas, Sheinbaum subrayó que la democracia no debe ser una herramienta de las élites, sino un instrumento de justicia distributiva. “Creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos”.

La Jefa del Ejecutivo hizo un llamado a reflexionar sobre la libertada que conlleva la democracia. Consideró como Jefa de Estado que, el propósito es garantizar el acceso a la educación, salud y cultural. Además, la democracia no pertenece a las élites, ni debe fomentar la concentración de la riqueza.

La presidenta Claudia Sheinbaum expuso los principios constitucionales mexicanos como referente internacional en materia de democracia, que considera un signo de esperanza. Aseguró que los preceptos, emanados de la historia, son un aporte de México para el mundo.