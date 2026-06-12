Tras recibir corona fúnebre y sin guardia permanente, seguirá trabajando Gárate Valenzuela

Luego de haber recibido en su casa una corona fúnebre, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, aún no cuenta con guardia de seguridad. Tampoco la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, se ha puesto en contacto para poder garantizarle su seguridad.

Así lo denunció la legisladora priísta al señalar que, a pesar de ello, seguirá trabajando como lo hacen todos los sinaloenses frente al aumento de violencia derivada del crimen organizado.

“Aún con ese miedo e igual que la mayoría de los sinaloenses, pues tienen que salir, enfrentar, buscar el sustento para sus seres queridos. Aún con miedo, madres buscadoras salen y siguen -con sus propias manos- buscando a sus hijos, a sus familiares. Jóvenes que, con miedo, tienen que trasladarse a la universidad; niños que no tendrían por qué estar padeciendo su infancia como la están viviendo aquí. Pues así, con ese miedo, vamos a seguir levantando la voz, a seguir denunciado esta violencia, clamando por justicia, por la paz que tanto anhelamos los sinaloenses”.

Y es que la priísta descartó tener rencillas o problemas directos con segundas o terceras personas que hayan enviado esa corona, “no tengo algún conflicto de interés con absolutamente nadie”.

“Solamente han sido mis señalamientos duros, fuertes a quienes lo juzgan así, pero no ha sido nada más que hablar con la verdad y ha sido dirigido al gobierno y a las personas que he mencionado. No es personal, es por los cargos que ostentan, por la responsabilidad y nada más. Mi señalamiento solo ha sido hacia el gobierno”.

Para Gárate Valenzuela resulta curioso la aparición de esta corona, ya que parecería una respuesta ante sus actos. Por ejemplo, dijo, en octubre del año pasado, luego de pedir más información sobre la desaparición del joven Carlos Emilio tras ir al baño en el bar Terraza Valentino de Mazatlán, así como la destitución de un funcionario estatal que sería uno de los dueños del establecimiento, sufrió un atentado.

“Saliendo de ahí es que me ocurre esto, que me encañonan en supuesto robo de vehículo, y las personas no correspondían al tipo de vestimenta. Sin embargo, presenté la denuncia y no ocurrió nada”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, la legisladora aseguró que hasta el momento la gobernadora interina Bonilla no se ha comunicado con ella, “no, no se ha tomado la molestia, ni por cortesía ni por hipocresía, no”.

Respecto a su guardia de seguridad, la priísta aseguró haberla pedido desde hace años; incluso, dijo, haberlo conversado con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; y con las dependencias de las Fuerzas Armadas, Marina y Guardia Nacional.

“Me marcó el titular de la Guardia Nacional aquí en Sinaloa, el general Julián González Calzada, y me dijo que la instrucción era ponerse a la orden, que yo tuviera su contacto y que cualquier situación le informara. Y eso hice, le marqué. […] Me pidió la ubicación, se la envíe y me mandó una unidad que no sé si sigan aquí porque era provisional; de manera formal no he tenido asignación de seguridad. Y no solo pido seguridad para mí, es para los sinaloenses”.

Hasta el momento, dijo, solamente ha sido el Congreso de Sinaloa el que se ha pronunciado al respecto con un posicionamiento desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo).