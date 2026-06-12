Pide PVEM crear fiscalía para delitos contra animales

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México propuso reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia capitalina para crear una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra los Animales.

La instancia de procuración de justicia estaría integrada por personal capacitado y protocolos específicos que permitan combatir la impunidad en los casos de maltrato y crueldad animal.

El dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, señaló que esta iniciativa responde a una necesidad urgente.

Ello porque según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), cerca del 50 por ciento de las más de 8 mil denuncias ciudadanas recibidas durante 2024 estuvieron relacionadas con casos de maltrato animal.

Sesma explicó que este tipo de conductas se registran de manera constante en calles, mercados y hogares, e incluso son difundidas a través de redes sociales, sin que en muchos casos existan consecuencias legales para quienes las cometen.

El legislador ecologista destacó que la creación de esta fiscalía no sólo responde a una causa de protección y bienestar animal, sino que también constituye una medida para fortalecer la seguridad pública y la procuración de justicia en la capital.

“La fiscalía que hoy proponemos no es un lujo, es una necesidad urgente para garantizar el respeto y la protección de los seres sintientes”, concluyó Jesús Sesma.