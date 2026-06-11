Kenia López Rabadán pide celebrar sin olvidar la exigencia de paz en el país

Desde la sala de prensa de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, siguió el partido inaugural del Mundial 2026 y afirmó que es momento de disfrutar del futbol sin olvidar que México necesita ser un país seguro.

La legisladora del PAN convivió con los representantes de los medios de comunicación que dan cobertura a las actividades de San Lázaro, a quienes declaró que el gobierno, las autoridades y el propio Congreso deben dar respuesta a las demandas y necesidades de las y los mexicanos.

“Hoy hay un anhelo de paz, de seguridad, una exigencia nacional para que las mujeres y los hombres puedan salir de casa y regresar sanos y salvos. Esas exigencias deben atenderse siempre, con o sin Mundial”, comentó.

Interrogada sobre las movilizaciones de protesta que se han presentado, la diputada federal del PAN sostuvo que “por ley, cada manifestante tiene derecho a hacerlo, cada manifestante tiene derecho a exigir una solución a aquello que, desde su perspectiva, el Estado mexicano no ha cumplido”.

“Sí, hay que celebrar porque hay un Mundial, por supuesto que sí, pero que el Mundial no quite lo importante, que no borre un Mundial o un partido una realidad de nuestro país que necesita ser atendida”, expuso.

Con la playera negra de la Selección Mexicana, la legisladora celebró que el marcador quedara como lo adelantó cuando los reporteros le solicitaron su pronóstico.

Llamó a todas las autoridades y representantes que conforman el Estado mexicano a escuchar y atender las exigencias de trabajadores de la salud y la educación, de madres buscadoras y de distintos colectivos.