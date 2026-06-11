Monreal llama a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum ante desafíos que enfrenta el país

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), llamó a respaldar y cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante los desafíos que enfrenta el país, al expresar su confianza en que los vencerá con diálogo, una visión de futuro y “como una gran estadista y jefa de Estado”.

“Le creo a ella y todos debemos respaldarla, apoyarla y cerrar filas con ella, porque son momentos y desafíos que va a vencer con diálogo, con una visión de futuro y como una gran estadista y jefa de Estado”, afirmó en declaraciones a representantes de medios de comunicación.

Monreal Ávila afirmó que la presidenta ha cumplido con creces y actuado con responsabilidad frente a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Me ha gustado mucho la templanza de la presidenta, el carácter. Hay muchos que no querían que viéramos este juego; hay quienes apostaron a que el balón no rodaría. Y hoy estamos a punto de ver este magnífico partido, el estadio está lleno de gente entusiasmada y el balón va a rodar, y van a tener toda la seguridad de que van a respetar sus derechos”, indicó.

Consideró que la mandataria respondió y cumplió. “Dijo una frase con la que me quedo: ‘No habrá represión y el Mundial se va a desarrollar en un ambiente de tranquilidad y de seguridad’”.

Cuestionado sobre las exigencias de maestros para derogar la reforma de pensiones, así como las movilizaciones registradas en los días previos a la inauguración del Mundial 2026, Monreal afirmó que el problema tiene su origen en administraciones anteriores. “Bueno, nosotros no la aprobamos, la aprobaron los gobiernos del PAN y del PRI”.

Al referirse a la viabilidad financiera de las demandas magisteriales, Monreal Ávila sostuvo que los gobiernos neoliberales en su momento se equivocaron, por lo que ahora “estamos pagando las consecuencias… y sus actos. Hoy es económica y presupuestariamente imposible. Lo ha explicado bien Claudia Sheinbaum, lo ha explicado bien el director del ISSSTE, Martí Batres, lo ha explicado bien Mario Delgado. Yo les creo”.

“Desde el presupuesto, que nos corresponde a nosotros aprobar, sería imposible que una medida económica de ese tamaño pudiera asumirla el país. Entraríamos en un caos, entraríamos en la insatisfacción del pago de policías, de doctores, de enfermeras, para la infraestructura, para el mantenimiento del país. No sería posible eso y me parece que la presidenta ha sido muy responsable en afirmarlo y sostenerlo”, afirmó.

Asimismo, resaltó la política social impulsada por el actual gobierno y aseguró que se trata de un esfuerzo sin precedente en la historia nacional.

“Solo en política social ningún gobierno destinó tanto dinero. En política social se va a destinar más de un billón de pesos, que es una redistribución justa para todos los sectores que lo necesitan. Nunca en la historia de México se había aplicado una política social de esta manera”, aseveró.

Respecto de las peticiones de la CNTE en materia de pensiones, Monreal Ávila dijo que hicieron una propuesta que está por definirse. “Vamos a esperar, yo voy a apoyar a la presidenta, creo que todos los mexicanos deberíamos apoyarla, pero hoy es un buen día y estamos a punto de ver la inauguración con este juego histórico entre México y Sudáfrica”.

Respecto a las movilizaciones de la CNTE y las críticas sobre el operativo de seguridad desplegado en la Ciudad de México durante la inauguración mundialista, Monreal Ávila aseguró que se respetan los derechos de manifestación, aunque consideró que las protestas representan a una minoría.

“La verdad es que es un pequeño grupo frente a los 130 millones de mexicanos que somos, pero hay que respetarlos”, declaró.

Ante el nuevo amago de Donald Trump sobre las negociaciones comerciales con Estados Unidos y la eventual revisión del T-MEC, Monreal Ávila dijo que el país está preparado para una u otra cosa.

En el marco de la inauguración del Mundial 2026, Monreal Ávila expresó su entusiasmo y dijo que espera que la Selección Mexicana cumpla con la expectativa de millones de mexicanos y mexicanas, y que haga un estupendo partido.

“Confío mucho en esta Selección Mexicana, tenemos que acompañarla, apoyarla, respaldarla, porque es el tercer Mundial en que México es protagonista, es sede. Todos los mexicanos, independientemente de nuestra posición política, ideológica o de nuestro credo, debemos fortalecer y apoyar a nuestra selección mexicana”.

Asimismo, Monreal Ávila pronosticó que “va a ganar la selección de México” y que el equipo “va a ir de menos a más, se van a acompañar bien”.