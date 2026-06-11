INE avala nuevo spot del PAN tras eliminar mención directa a Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la petición de Morena para retirar el nuevo spot del PAN, "Los traicionaron", toda vez que el blanquiazul eliminó del anuncio la mención explícita a ese partido y, por lo tanto, el mensaje se presenta de manera genérica, sin aludir directamente a una fuerza política.

Por unanimidad de votos, la comisión rechazó la solicitud, por lo que ese spot modificado podrá transmitirse en radio y televisión mientras el Tribunal Electoral determina si confirma o no la decisión.

La semana pasada, la misma comisión ordenó retirar la primera versión del spot presentado por el PAN, en la que sí se hacía referencia directa a Morena.

En esta segunda versión, al omitirse el nombre del partido al que se vinculaba con el crimen organizado, el anuncio podrá continuar transmitiéndose en radio y televisión.