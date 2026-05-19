Saúl Monreal brilla más por sus escándalos que por su trabajo

Contrario al estilo de sus hermanos, Ricardo y David, quienes como senadores tuvieron dinámicas de desempeño más sobrias, el senador Saúl Monreal ha destacado más por las polémicas que genera que por su trabajo legislativo.

Declaraciones públicas contra su hermano David, hoy gobernador de Zacatecas, aprovechar una exposición de la Marina para ponerse un paracaídas y tomarse fotos; gritarle y manotear a la panista Lilly Téllez, durante un debate y cantar con un grupo cuyo bajista portaba una playera con el símbolo nazi, mientras en Zacatecas cientos de productores del campo reclaman atención, son algunos de los momentos polémicos del integrante más joven de la familia Monreal.

Saúl Monreal es el tercer integrante de la familia zacatecana Monreal que está en el Senado. El primero fue Ricardo Monreal, quien ha sido tres veces senador. Primero como priista, luego como perredista-petista y después como morenista, cuando asumió el máximo liderazgo en la Cámara, como presidente de la Junta de Coordinación Política.

Ricardo Monreal es un activo constante de presentación de iniciativas, participante en comisiones, protagonista de acalorados debates en el pleno y líder parlamentario, así como operador del morenismo, en tiempos en que no tuvieron la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales y él logró aprobaciones unánimes.

Balconeado por la compra de sus libros por el propio Senado, Ricardo Monreal se caracterizó por su constante contacto con la prensa y por ordenar la cancelación de decisiones que fueron criticadas mediáticamente, incluida la compra de los libros que se elaboraban con apoyo del dinero del Senado.

El desempeño de Saúl Monreal en el Senado contrasta con la sobriedad de su hermano David y el colmillo operador de Ricardo. Especial

Su hermano David llegó al Senado en la LXII Legislatura. Fue parte de la bancada del PT y fue un constante presentador de iniciativas; sin embargo su perfil siempre fue gris, en comparación de su hermano Ricardo. Ni participaba en debates ni hablaba con la prensa ni era entusiasta participante del trabajo en comisiones.

Pero Saúl Monreal, que es el hermano menor de la familia, tiene más momentos de polémica que trabajo legislativo, pues si bien está dentro del top 10 de senadores con el mayor número de iniciativas presentadas, no se han vuelto realidad en el orden jurídico nacional.

El 3 de septiembre del 2025, Saúl Monreal sacó a la luz el problema interno que existen en Morena Zacatecas, rumbo a las elecciones para gobernador en Zacatecas, porque acusó que su hermano, el gobernador David Monreal, se deja influenciar por un grupo político “al que sería un grave error entregarle el poder”.

Y adelantó que “si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador estoy seguro que por encima de cualquier obstáculo y determinación lo seré”. Mediante un mensaje en redes sociales dijo que “no tengo un gobernador que esté operando detrás”, ni usa programas sociales para promocionarse.

Morena tiene una regla para que ningún familiar de actuales gobernadores puedan acceder a una candidatura para sucederlo, pero no aplica a los partidos aliados de Morena, como los partidos Verde y del Trabajo, pero desde entonces Saúl Monreal insiste en ser candidato a suceder a su hermano David.

Su decisión de jugar con un paracaídas de la Marina, que formaba parte de una exposición en el Senado, generó bromas en redes sociales.

El senador compartió imágenes de su afición por el álbum del Mundial 2026. Especial

El 25 de marzo desde la tribuna del Senado, comenzó a gritarle a la senadora panista Lilly Téllez.

“Y usted demuéstremelo, demuéstrelo a mí, usted demuéstreme. De acusaciones no… Demuéstreme que yo soy un narco, y se lo demuestro yo. No tiene derecho a acusar. Demuéstremelo, demuéstremelo en las instancias jurídicas. No voy a permitir que usted me esté acusando de eso. No somos eso, no se equivoque.

“Usted es una hipócrita, usted es una farsante, usted es una farsante. No voy a permitir eso”, gritó, mientras Lilly Téllez activó su smarphone y se acercó a la tribuna, para grabar al morenista, que ya para entonces mostraba su cólera, luego de que ella acusara a los morenistas de mafiosos y narcotraficantes.

Y la noche del lunes generó polémica, porque en sus “Jueves de rolitas” cantó con el grupo The BadMen, cuyo guitarrista, Omar Sánchez, porta una playera con el símbolo nazi. El video es del jueves 14 de mayo, pero fue anoche cuando generó polémica en redes sociales, por la camiseta que portaba el guitarrista.

Ayer, el senador ofreció una disculpa y dijo que pidió a su equipo que tenga más cuidado en los entornos que lo rodean.