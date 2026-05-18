Morena activa fast-track legislativo para aplazar la elección judicial a 2028

El próximo jueves 21 se aprobarían las fechas del periodo extraordinario de sesiones del Congreso para concretar la reforma que cambiaría la fecha de la elección judicial al 4 de junio de 2028, entre otros ajustes, anunció el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

Al confirmar que ahí llegará la iniciativa presidencial, el líder de la mayoría en la Cámara Baja dijo que se encuentran listos para procesarla, junto con las otras propuestas que en el mismo sentido han presentado otros legisladores.

La aprobación del periodo extraordinario se lograría con los votos de los parlamentarios de Morena, PVEM y PT en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sede del Poder Legislativo cuando las cámaras están en receso.

La coordinación de la diputación de Morena difundió este lunes un calendario provisional con las fechas del proceso legislativo correspondiente, destacando que la propuesta de reforma de la mandataria llegaría también el jueves a la Comisión Permanente.

Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales se reunirían para votar el dictamen el lunes 25.

La propuesta busca evitar el colapso electoral en 2027 y generar un ahorro presupuestal de 2 mil millones de pesos. Especial

La reforma sería aprobada por el pleno de los diputados en el inicio del periodo extraordinario que tendría su primera sesión el martes 26.

El Senado realizaría su sesión el miércoles 27. El jueves 28 vendría la ya tradicional cascada de votos en automático de los congresos estatales.

El viernes 29 se haría la declaratoria de esta nueva reforma constitucional que incluye modificaciones en la selección de candidatos, reduce por insaculación el número de aspirantes a jueces especializados y devuelve a la Suprema Corte de Justicia las salas que la reforma de 2024 le quitó para el desahogo de asuntos que se consideran menores; se establece la capacitación en la Escuela Judicial; homologación tiempos y criterios con elecciones estatales judiciales y prevé que, de solicitarse, la revocación de mandato también se realice el primero domingo de junio de 2028.

Varios de los cambios propuestos por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez y Olga Sánchez Cordero, y los senadores Javier Corral y Susana Harp hace un mes serían retomados por la iniciativa de la presidenta Sheinbaum.

Además del cambio de fecha, el tema de la capacitación con la Escuela Judicial y la recuperación de las salas de la Corte. Como lo propusieron los legisladores de Morena, la iniciativa presidencial plantearía modificaciones en el comité que califica la idoneidad de los aspirantes a candidatos para jueces y magistrados.

Al anunciar de su propuesta, la presidenta Sheinbaum hizo suyo el argumento del INE de que diferir la elección judicial a 2028 tendría un ahorro de 2 mil millones de pesos, como lo comunicó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, el miércoles anterior, después del encuentro sostenido con el diputado Monreal.

Ricardo Monreal confirmó un calendario provisional que prevé la recepción de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum este jueves 21 de mayo. Especial

Los riesgos de empalmar la votación judicial con las elecciones de diputados y gobernadores de 2027, dijeron los consejeros electorales, eran muchos, incluyendo el hartazgo ciudadano. El plazo para el ajuste se vence a inicios de junio.

La demanda de cambio de fecha también fue impulsada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.