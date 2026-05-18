Morena blindará candidaturas para 2027; cierra perfiles cuestionados

La dirigencia nacional de Morena estableció una postura estricta para el próximo proceso electoral de 2027. La presidenta del partido, Ariadna Montiel, afirmó en conferencia de prensa que el instituto político no aceptará casos de corrupción, nepotismo, ni aspirantes con mala reputación.

Cuestionada sobre algunos personajes que buscarán participar en las encuestas que desarrollará ese partido para definir a sus candidatos a las elecciones de 2027, la presidenta del partido dijo que no se permitirá la participación de personajes ligados a las denuncias de presuntos vínculos con la delincuencia organizada en Sinaloa.

Nuestros candidatos deben ser intachables. Los tres partidos coaligados han aceptado que debe ser así” (…) “nuestros candidatos serán honestos y con trayectoria positiva para la gente”, sentenció Montiel.

Recordó que en su toma de posesión a la presidencia de ese partido ya se había pronunciado sobre que las candidaturas deberán ser para militantes honestos con probidad.

Incluso advirtió que no se permitirá que personajes como Saúl Monreal, en Zacatecas, busquen una candidatura que pudiera ser considerada como nepotismo.

Tampoco se buscará a candidatos que por el simple hecho de ser populares pudieran traer votos, pero que tienen una carrera partidista nula, como el ex boxeador Jorge “Travieso” Arce.

jcp