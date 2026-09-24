Secretaria de Gobernación está dispuesta a comparecer ante diputados: Monreal

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, comunicó a la Cámara de Diputados su disposición a comparecer ante comisiones, el pleno o los coordinadores de bancada, aseguró el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila.

Al reseñar en conferencia de prensa cómo se han negociado con la oposición la presencia de los funcionarios del gabinete federal, como parte del análisis del segundo informe de gobierno, el jefe de la mayoría contó que tanto la titular de la Segob como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le manifestaron su apertura a dialogar con los legisladores, bajo el formato que ellos definan.

“Hablé con la secretaria de Gobernación por la tarde y ella me dijo: ‘Coordinador, yo no quiero generarle problemas ni a usted ni a los diputados. ¿Dónde quieren que vaya? Si quieren que vaya al Pleno, voy al Pleno. Si quieren que vaya a la Comisión de Gobernación, voy ahí, y si quieren que vaya a la Junta de Coordinación (Jucopo), voy ahí’”, contó Monreal.

El relato del morenista se dio ante la pregunta de si la bancada de Acción Nacional había logrado modificar la agenda de comparecencias de secretarios que originalmente solo se reunirían en privado y a puerta cerrada con los jefes de los grupos parlamentarios.

Mientras el secretario Ebrard fue reagendado para que se presente ante comisiones, pese a que, en un principio, se programó que iría solo con los coordinadores, la modalidad y la fecha de la comparecencia de la titular de Gobernación aún siguen pendientes.

El diputado Monreal, presidente de la Jucopo, contó de esta manera su conversación telefónica con la secretaria Rodríguez:

“Y le dije: ‘Realmente todos mostraron respeto por usted, no hay ninguna expresión indebida, pero el PAN se siente desatendido y ha alegado que no quiere que vaya a la Junta de Coordinación Política y que yo no quiero arriesgarla. Le dije yo, yo quiero que sea un debate republicano, serio, respetuoso. Entonces, déjeme por el momento no incluirla en las comparecencias, aunque es una decisión de la Cámara y de la mayoría, simplemente le comento que intento llegar a un buen acuerdo para no generar un debate inconveniente, un debate innecesario’”.

Se le cuestionó a Monreal si en lo personal o como bancada se estaba cuidando a la secretaria Rodríguez para que no comparezca ante el pleno de todos los diputados.

Respondió el líder de la mayoría que “a nadie se le pide que sea cómodo, simplemente lo que se pretende es que no sean groseros y que no se afecte una relación institucional entre un funcionario y la Cámara”.

Lamentó, sin embargo, que en varias ocasiones las comparecencias terminan con un recinto vacío, ante el ausentismo de los legisladores.

Dijo que al final será el grupo de Morena el que defina bajo qué formato asistiría la titular de la Segob, a quien dijo agradecerle su disposición y sensibilidad de estar dispuesta a un diálogo republicano y acatar lo que se determinara en la Cámara.

“La secretaria de Gobernación tiene una suficiente capacidad y sensibilidad para responder al más radical, para responder al más duro de los diputados”, ponderó Monreal.

Respecto a la comparecencia de Ebrard para el 16 de octubre ante las comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, el líder morenista contó que, ante la inconformidad del jefe de la diputación panista, Elías Lixa, porque solo iría a la Jucopo, le ofreció que el intercambio se diera ahí.

“Y yo le dije (a Lixa): ‘¿Estarías de acuerdo y satisfecho si va a comisiones?’. Y me dijo: ‘Sí’. Bueno, déjame hablar con él (secretario Ebrard). Y le dije: ‘Marcelo, ¿no tienes inconveniente en ir en lugar de la Junta de Coordinación Política, ir a las comisiones unidas de Economía y Economía Social?’. Y él, como siempre ha sido muy profesional, me dijo: ‘Ricardo, lo que decida el Congreso, lo que decida la Cámara. Puedo ir al Pleno, puedo ir a comisiones, puedo ir a Jucopo, no tengo problema. Donde quieran ustedes, yo voy’. Entonces, yo le dije: ‘Bueno, entonces no vas a la Junta de Coordinación Política, irías a las comisiones’”, narró.

Las comparecencias ante el pleno de los 500 diputados serán de los titulares de Trabajo y de Mujeres.

A la Jucopo asistirán el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la fiscal de la República, Ernestina Godoy.