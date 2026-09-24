Mauricio Kuri reconoce aspiraciones políticas de Luis Nava en Querétaro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, reconoció la trayectoria política de Luis Nava y señaló que el exalcalde de la capital del estado puede buscar el espacio político que considere conveniente dentro del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante sus declaraciones, Kuri destacó los cargos que Nava ha ocupado tanto en la administración pública como dentro del PAN, además de referirse a la relación de confianza que ambos han mantenido.

Fue un gran secretario, un agente de toda mi confianza, un gran panista”, afirmó el gobernador al hablar sobre Nava, quien también se desempeñó como secretario de Desarrollo Social.

Kuri señaló que el exalcalde de Querétaro se encuentra realizando acciones relacionadas con alguna posible aspiración política y sostuvo que los militantes panistas tienen libertad para expresar sus intereses y buscar una posición dentro del partido.

Ahí se vale tener aspiraciones y se vale buscar donde él crea que le conviene más”, declaró.

Luis Nava fue presidente municipal de Querétaro y posteriormente ocupó la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración estatal. Su trayectoria dentro del PAN y sus recientes actividades han colocado nuevamente su nombre en la conversación política del estado.

Las declaraciones de Kuri se dan mientras comienzan a perfilarse posibles aspiraciones políticas de integrantes del PAN de cara a los próximos procesos electorales.