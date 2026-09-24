Beatriz Mojica, Ariadna Montiel y Abelina López acuerdan unidad de Morena en Guerrero

Beatriz Mojica Morga, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero; Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, y Abelina López Rodríguez, exaspirante a la coordinación estatal, acordaron mantener la unidad del partido y fortalecer el movimiento en la entidad.

Durante un encuentro, las tres políticas coincidieron en la importancia de privilegiar el diálogo y los intereses colectivos del partido por encima de aspiraciones personales, con el objetivo de consolidar la organización de Morena en Guerrero.

En diálogo con la presidenta de nuestro partido Morena, Ariadna Montiel Reyes, y nuestra compañera Abelina López Rodríguez, coincidimos en cuidar a nuestro movimiento Morena, seguir dialogando para propiciar la unidad en todo momento. Porque en nuestro partido sobre cualquier interés personal está el interés del pueblo de Guerrero”, afirmó Beatriz Mojica.

En el acuerdo también se reconoció el trabajo realizado por Abelina López al lado de habitantes de Acapulco, así como su participación en el proceso interno, durante el cual recorrió distintos municipios del estado.

Mojica Morga subrayó que la unidad representa un elemento central para la Cuarta Transformación y sostuvo que la organización, el diálogo permanente y el respeto entre integrantes de Morena permitirán continuar con las tareas del movimiento en defensa de la soberanía y el bienestar de la población guerrerense.