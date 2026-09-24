Michoacán impulsa el desarrollo municipal mediante mil 200 obras de infraestructura

El gobierno de Michoacán ha destinado más de 5 mil millones de pesos a la ejecución de obras públicas en municipios, localidades y comunidades indígenas.

Con estas acciones se busca fortalecer la infraestructura básica, así como mejorar la calidad de vida de las regiones, garantizando que el presupuesto se traduzca en obras prioritarias de acuerdo a las necesidades de la población.

“Desde el primer día asumimos un compromiso muy claro: que los recursos llegaran completos y a tiempo”, subrayó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La entidad ha ejecutado proyectos orientados a impulsar el desarrollo urbano sostenible y el bienestar comunitario mediante el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

Además, destacó que la inversión publica no solo genera bienestar inmediato para la población, sino que consolida la capacidad productiva local de los municipios y comunidades.

Destacan cinco obras de infraestructura vial y movilidad en Uruapan; las rehabilitaciones de los bulevares Francisco J. Múgica en Ario, y Lázaro Cárdenas en Yurécuaro; así como los tramos carreteros Villa Madero-Etúcuaro, Temazcal-Tzitzio-Limón de Papatzindán y Arantepacua-Turícuaro.

Mediante obra convenida se han rehabilitado distintos lugares como el Centro Cultural Fabrica de San Pedro Uruapan, el Centro de Justicia para las Mujeres en Zamora, el Museo Histórico Regional de Tacámbaro “Casa Amalia Solórzano”, el corredor comercial en San Felipe de los Alzati en Zitácuaro, y espacios deportivos y culturales en comunidades de la Meseta Purépecha.