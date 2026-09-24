Claudia Sheinbaum refrenda en puebla Soberanía, Bienestar y Transformación con resultados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó en la Asamblea Informativa “Honestidad y Resultados”, en Puebla, que “la soberanía nacional y la patria son primero”. Además, señaló que México ha construido su historia a partir de las luchas por la libertad.

La mandataria también expuso los resultados en materia laboral y económica, entre los que destacan el incremento del salario mínimo, que paso de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026. Asimismo, subrayó el fortalecimiento del peso, el nivel de inversión extranjera directa y los programas de bienestar, que benefician a más de 2 millones 165 mil 549 personas en Puebla.

Claudia Sheinbaum anunció acciones de infraestructura, salud y educación para Puebla, como la ampliación de la carretera Amozoc-Veracruz, la modernización de los tramos Tulancingo-Nuevo Necaxa y Puebla-Acatzingo. Destacó el saneamiento del río Atoyac con 20 plantas de tratamiento, nuevas preparatorias, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la sustitución del Hospital General Regional Carmen Serdán del IMSS, las torres de cardiología y oncología del Hospital de la Niñez Poblana y la construcción de 812 consultorios del IMSS-Bienestar.

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, afirmó que “En Puebla la Cuarta Transformación es una realidad” y reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y su visión de convertir el desarrollo económico en bienestar, con prosperidad compartida y justicia social para el beneficio de los poblanos.