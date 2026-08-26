El rochismo se queda con Sinaloa; Graciela Domínguez asume la gubernatura

Graciela Domínguez Nava, la cuarta gobernadora de Sinaloa en el sexenio que empezó en 2021 y culminará el 31 de octubre de 2027, no es “rochista” por línea directa, pero sí de forma transversal.

Domínguez Nava, una activista social que se convirtió primero en perredista y luego en morenista, está ligada políticamente a Feliciano Castro Meléndrez.

Castro Meléndrez fue el operador de campaña de Rubén Rocha Moya. Entre 1993 y 1994, su secretario particular en la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Entre 2018 y 2020, antes de que Rocha Moya fuera candidato a gobernador, Feliciano Castro fue su representante en Sinaloa.

Castro Meléndrez después fue presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de Sinaloa (2021-2024). Desde ahí fue el arquitecto de la agenda legislativa de Rocha. El mentor de la nueva gobernadora sinaloense fue secretario General de Gobierno de Sinaloa en sustitución de Enrique Inzunza Cázarez -el senador de la República que como Rocha Moya es investigado en México por la Fiscalía General de la República y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Dentro del espectro político sinaloense, Domínguez Nava y Castro Meléndrez coinciden desde hace décadas: ambos provienen de la misma corriente ideológica y del grupo dirigente del PRD sinaloense a principios de los años 2000. Dentro de las dinámicas internas de Morena en Sinaloa, a Castro Meléndrez se le ha identificado como un interlocutor de peso y respaldo político para Domínguez Nava en el ámbito parlamentario y dentro del gabinete estatal. Ella fue titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) en el gabinete de Rocha, antes de buscar una diputación federal en 2024.

La gobernadora interina nació en Chametla, municipio de El Rosario, Sinaloa, el 18 de febrero de 1976. Públicamente empezó a tener un reconocimiento hace unos 30 años, por su trabajo de análisis sociológico y gestión comunitaria. Es licenciada en Sociología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS, donde fue consejera estudiantil. El núcleo de su interés académico fueron los movimientos de resistencia popular frente a megaproyectos de desarrollo e infraestructura estatal.

Escribió el libro Picachos: Los Caminos del Desarraigo y la Resistencia, como resultado de sus investigaciones. En ese trabajo la ahora gobernadora analizó el impacto social, el desplazamiento forzado y las repercusiones comunitarias provocadas por la construcción de la Presa Picachos en el sur de Sinaloa.

De la academia pasó al activismo social y de ahí a la política. Desde el año 2000 Domínguez Nava encabezó distintas luchas territoriales junto a los comuneros despojados por la obra hidráulica de Picachos. Participó en la defensa del patrimonio familiar de deudores y derechohabientes frente al INFONAVIT y asesoró a agrupaciones de cooperativas pesqueras en el litoral sinaloense.

A los 23 años de edad, en 1999 se afilió al PRD y se mantuvo en ese partido hasta 2013, cuando se perfiló hacia la construcción de Morena. Entre 1999 y 2001 Castro Meléndrez fue el presidente del PRD en Sinaloa. Dentro de las filas perredistas, Domínguez Nava fue consejera estatal, integrante del Comité Ejecutivo Estatal e integrante del Comité Ejecutivo Municipal en Culiacán, además de desempeñarse como delegada nacional.

Entre 2004 y 2007 fue coordinadora de comunicación y vinculación social de la bancada del PRD en la LVIII Legislatura del Congreso de Sinaloa, donde Castro Meléndrez fue diputado local y coordinador de grupo parlamentario. En la LIX Legislatura local (2007-2010) se convirtió en diputada local plurinominal y fue nombrada coordinadora del grupo parlamentario del PRD.

En 2013, Domínguez Nava dejó el PRD y se sumó al embrión morenista, trabajando en la estructuración territorial de Morena en el centro y sur de Sinaloa. Con el triunfo electoral de López Obrador en 2018, volvió a la Cámara de Diputados local como plurinominal en la Legislatura LXIII (2018–2021).

Durante este trienio se convirtió en la articuladora política central de Morena en el estado: fue presidenta de la JUCOPO, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización. Desde la JUCOPO impulsó reformas de armonización con la política federal y ejerció un severo escrutinio sobre las cuentas públicas de la administración saliente, lo que explica los votos de la oposición en su nombramiento del martes 25 de agosto de 2026.

Como gobernador, Rubén Rocha Moya la nombró titular de la SEPyC de Sinaloa, encargándose de administrar el retorno presencial a las aulas tras la pandemia de Covid-19 y desplegar la Nueva Escuela Mexicana.

El 23 de febrero de 2024 dejó la dependencia educativa para buscar la diputación federal del Distrito 1 de Sinaloa (Mazatlán) bajo la bandera de la coalición Sigamos Haciendo Historia. En los comicios del 2 de junio de 2024 triunfó con el 71.24% de la votación, asumiendo el cargo en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 2024.

En junio de 2026, solicitó licencia indefinida a la diputación federal para inscribirse en el proceso interno de Morena rumbo a la definición de liderazgos estatales. Sin embargo, una negociación en la cúpula determinó que Domínguez Nava fuera la gobernadora interina tras la segunda licencia de Rocha Moya, allanando el camino a la senadora Imelda Castro Castro para convertirse en la defensora de Morena de cara a las elecciones del próximo año. Feliciano Castro Meléndrez también coordinó la campaña de Castro Castro para el Senado de la República.