Sheinbaum respalda a Graciela Domínguez: “Es una mujer honesta” y comprometida con la justicia social

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa, a quien calificó como una “mujer honesta” y con una trayectoria de años en la lucha por la justicia social y el bienestar de la población.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo señaló que se enteró de que el Congreso de Sinaloa eligió a Domínguez Nava como gobernadora interina luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia definitiva para separarse del cargo.

Ella (no tengo el gusto de conocerla a profundidad) sé que es una mujer honesta, fue secretaria de Educación, creo, y diputada local, y una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente”, afirmó.

La mandataria agregó que el gobierno de México brindará su respaldo a la nueva administración estatal durante el periodo que corresponda y manifestó su deseo de que Domínguez Nava contribuya a garantizar la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa.

Pues apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa, y que cierre bien este periodo hasta el mes que le corresponda y trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa”, expresó.

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Sheinbaum ofrece coordinación

Ante el relevo en la gubernatura sinaloense, la primera presidenta aseguró que habrá coordinación entre el gobierno federal y la administración interina, particularmente en materia de seguridad.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México destacó que la prioridad será mantener la estabilidad institucional y avanzar en las acciones necesarias para recuperar la paz en Sinaloa, una de las entidades que enfrenta importantes retos en materia de seguridad.

Cabe señalar que la designación de Graciela Domínguez Nava ocurre después de que el Congreso local aprobara la licencia permanente solicitada por Rubén Rocha Moya, lo que abrió el proceso para nombrar a quien concluirá el periodo correspondiente.