Ricardo Monreal e Ignacio Mier acuerdan agenda legislativa para el último año de la Legislatura

Ricardo Monreal Ávila informó que se reunió con el senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, para revisar los temas comunes de la agenda legislativa.

A través de sus redes sociales, Monreal señaló que el encuentro tuvo como objetivo acordar asuntos de interés para ambas cámaras y avanzar en una agenda legislativa “en beneficio del país”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados destacó que este será el último año de ejercicio de la actual Legislatura, por lo que en San Lázaro ya se preparan para atender los temas pendientes y definir las prioridades del periodo.

La reunión entre ambos legisladores ocurre en la antesala de un nuevo periodo de trabajo parlamentario y busca fortalecer la coordinación entre la Cámara de Diputados y el Senado.