Morena destapa a sus primeras corcholatas para 2027 y marcan distancia de Rubén Rocha

Los futuros candidatos de Morena a gubernaturas que se renovarán en 2027, Nora Ruvalcaba, de Aguascalientes; Pablo Gutiérrez Lazarus, de Campeche; y Rosa Bayardo Cabrera, de Colima, se deslindaron del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Morena, el Partido Verde y el PT dieron a conocer a sus coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para Aguascalientes, Campeche y Colima, quienes en automático serán sus candidatos a las gubernaturas de esos estados.

En el primer bloque de aspirantes nominados como coordinadores a las 17 gubernaturas que se renovarán el 6 de junio de 2027, están la senadora Nora Ruvalcaba (Aguascalientes); el presidente municipal de Carmen con licencia, Pablo Gutiérrez Lazarus (Campeche); y la presidenta municipal de Manzanillo con licencia, Rosa María Bayardo Cabrera (Colima).

Cuestionados por separado, luego de recibir su nombramiento por parte de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel; y de la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, y tras rendir protesta como coordinadores estatales (corcholatas) apuntaron que no tienen cabida en el movimiento quienes lo han traicionado.

Aspirante por cuarta ocasión al gobierno de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, enfática, al ser cuestionada por la prensa señaló: “Rocha Moya no me representa”.

La senadora Nora Ruvalcaba aspira a la gubernatura de Aguascalientes. Especial

—¿Rubén Rocha no los desacredita como movimiento? —se le cuestionó a la coordinadora.

—No, porque Rocha Moya no representa al movimiento. El movimiento lo representa el pueblo de México y el pueblo de Aguascalientes y la gran mayoría de este movimiento son personas que combaten la corrupción, que quieren transparencia —afirmó.

Luego de rechazar que la gobernadora Layda Sansores sea su madrina política, el coordinador designado para Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus, dijo que los malos políticos o los corruptos no tienen cabida en el movimiento. De esa forma respondió a los cuestionamientos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa.

—¿Ya hay que deslindarse de Rocha Moya, no?

—Pues (hay que deslindarse) de la gente que no haga bien su chamba políticamente hablando, que no le cumpla al pueblo, que lo traicione, pues sí, hay que exhibirlo —respondió Gutiérrez Lazarus.

El presidente municipal de Carmen con licencia, Pablo Gutiérrez Lazarus, busca ser candidato al gobierno de Campeche. Especial

En días subsiguientes se anunciarán los futuros candidatos de la coalición Morena, PVEM, PT para los 14 estados restantes, denominados coordinadores estatales de los comités para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, a fin de no trastocar los tiempos del calendario electoral para 2027.