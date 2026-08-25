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"Dar resultados a corto plazo": pide Graciela Domínguez a funcionarios en Sinaloa

La recién nombrada gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, encabezó su primer encuentro con el gabinete legal y ampliado en el Salón Gobernadores.

Por: Jesús Bustamante

Graciela Domínguez encabeza una reunión de trabajo junto a dos funcionarios estatales en una sede oficial del gobierno de Sinaloa.
Graciela Domínguez encabeza una reunión de trabajo con funcionarios en Sinaloa, tras asumir como gobernadora para concluir la actual administración.Excelsior

Durante el primer encuentro con miembros de su gabinete y otros funcionarios de gobierno, la recién nombrada gobernadora Graciela Domínguez Nava les pidió brindar resultados a corto plazo, en beneficio de los sinaloenses.

El encuentro se realizó en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, luego de haber rendido protesta en el Congreso del Estado, donde fue electa para concluir la actual administración.

En esa primera reunión estuvieron miembros del gabinete estatal, legal y ampliado, se informó a través de un comunicado, sin dar a conocer mayores detalles del encuentro.

Graciela Domínguez encabeza primera reunión con el gabinete de Sinaloa
Graciela Domínguez encabeza primera reunión con el gabinete de SinaloaExcelsior

Sin embargo, después de la toma de protesta, la mandataria estatal había anticipado que trabajarían para intentar regresar la paz a Sinaloa, pues era la mayor demanda de la ciudadanía.

Hasta el momento no se han anunciado cambios de funcionarios. Sin embargo, Domínguez aseguró que haría una revisión al interior del gobierno del estado y posteriormente daría a conocer la manera en que estaría trabajando.

A pesar de ser interina, durante la toma de protesta se anunció que Graciela Domínguez Nava estaría en funciones hasta el 31 de octubre de 2027, fecha en que concluye el actual gobierno.

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