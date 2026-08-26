Higinio Martínez será presidente del Senado

El mexiquense Higinio Martínez Miranda será el presidente del Senado de la República a partir del 1 de septiembre, porque sumó el consenso de la mayoría de sus compañeros y el domingo será formalizada su designación por la bancada, para que el lunes sea elegido por el pleno.

Identificado en el extinto PRD como el fundador del llamado Grupo Texcoco, Higinio Martínez fue de los primeros militantes perredistas que comenzó a ganarle posiciones de poder al entonces poderoso PRI del Estado de México, cuando Emilio Chuayffet era el gobernador de la entidad. De ese grupo político surgió la actual gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, aunque actualmente Martínez y ella están distanciados políticamente.

En el 2022, a sólo unas horas de que el grupo parlamentario de Morena en el Senado, entonces encabezado por Ricardo Monreal, decidiera a su candidato a presidir la Mesa Directiva, Martínez se inscribió para debilitar a Alejandro Armenta, quien en ese año fue el candidato de Monreal.

La historia del primer intento de Higinio Martínez por presidir el Senado se enmarca en un contexto de división real entre los grupos de poder morenista en el 2022, pues se hizo pública sólo unas horas antes de que cuatro secretarios de Estado dejaran plantada a la bancada de Morena de la LXV Legislatura, como una estrategia para debilitar el liderazgo de Ricardo Monreal, quien entonces se había distanciado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 31 de agosto del 2022, la bancada morenista en el Senado tenía cuatro candidatos a presidir el Senado: Alejandro Armenta, respaldado por Ricardo Monreal; Higinio Martínez, José Narro y Gabriel García, quienes se decían respaldados por el morenismo capitalino. José Narro declinó en favor de Higinio Martínez y Gabriel García declinó en favor de los tres restantes. Así, los entonces senadores morenistas sólo eligieron entre dos: Armenta y Martínez.

Fue la primera y única vez que ese proceso interno de Morena fue totalmente público. Hubo presencia de reporteros, quienes atestiguaron la votación emitida por la bancada. Al final, la mayoría respaldó a Alejandro Armenta, con 36 votos, mientras 28 apoyaron a Higinio Martínez. En su momento, dentro de Morena, el triunfo de Armenta se consideró un triunfo irrefutable de Ricardo Monreal frente al grupo de hegemonía morenista.

Ahora, cuatro años después de ese momento, Higinio Martínez intentará nuevamente ser presidente del Senado, pero ahora con una composición diferente en la bancada, donde la mayoría tiene aún simpatías firmes por el excoordinador, Adán Augusto López Hernández, y la otra parte cierra filas con el actual coordinador, Ignacio Mier.

Desde el 1 de septiembre del 2018 hasta el día de hoy, Morena ha sido la única fuerza política en presidir el Senado y la Junta de Coordinación Política, en un escenario similar que tuvo el PRI durante 70 años en el Senado, cuando existió la Gran Comisión.

Una vez que el PRI perdió la mayoría absoluta en el Senado, se decidió desaparecer la Gran Comisión y formar la presidencia de la Mesa Directiva del Senado y la presidencia de la Junta de Coordinación Política. En los hechos, la Junta de Coordinación Política se convirtió en el máximo poder cuando la presidio durante 5.5 años Ricardo Monreal Ávila y ahora que en los últimos dos años la han encabezado Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier.

Desde septiembre de 2018 hasta ahora los morenistas que han presidido el Senado son Martí Batres, Mónica Fernández, Eduardo Ramírez, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Armenta, Ana Lilia Rivera, Gerardo Fernández y Laura Itzel Castillo.

En estos ocho años, Morena enfrentó dos crisis internas por la definición de quién presidía el Senado. En el año 2019, cuando Martí Batres pretendió reelegirse en la Mesa, pero el entonces Coordinador, Ricardo Monreal, decidió aplicar por primera vez la alternancia de género y quedó Mónica Fernández.