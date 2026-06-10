Aprueban en Comisión Permanente a Roberto Lazzeri como embajador en EU

Con 11 votos a favor de Morena, PVEM, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo y 2 en contra de PAN y PRI, la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó el nombramiento de Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Estados Unidos.

La senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez, señaló que su partido respaldaba la defensa de la soberanía nacional ante Estados Unidos, como lo argumentó el diplomático, pero sin que ello signifique impunidad para políticos acusados de vínculos con el narcotráfico.

Al igual que ella, el diputado del PRI, Rubén Moreira, votó en contra, mientras que el voto a favor fue de los senadores Alejandro Murat, de Morena; y de Gibrán Ramírez, de Movimiento Ciudadano, quien afirmó que el nuevo embajador debía tener el “beneficio de la duda”.

Esta misma tarde, luego de que el Pleno de la Comisión Permanente ratifique la votación, Roberto Lazzeri Montaño rendirá protesta como nuevo embajador ante Washington, en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán.

La votación se realizó tras la comparecencia de Lazzeri ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, que evaluó su plan de trabajo, trayectoria profesional y capacidades para representar a México en Washington.

En el dictamen, los legisladores concluyeron que Lazzeri cumple con los requisitos constitucionales y legales necesarios para asumir la representación diplomática más relevante para el país. En su programa de trabajo, Roberto Lazzeri señaló que México y Estados Unidos enfrentan una coyuntura sin precedentes por la profundidad de los cambios que ocurren simultáneamente en ambos países.

“México y los Estados Unidos sostienen hoy una excelente relación, construida sobre los cuatro principios que la presidenta ha establecido como rectores de nuestra política ante Washington: Respeto a la soberanía y a la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación”, destacó Lazzeri Montaño.

Entre los principales desafíos identificó la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como la reconfiguración de la política exterior, comercial y de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump.