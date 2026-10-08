Ante riesgo de incendios forestales, Partido Verde impulsa mayor control de fogatas

Ante la problemática de los incendios forestales por descuidos o actividades humanas, Partido Verde impulsó en el Congreso de la Ciudad de México, una propuesta orientada a reforzar la prevención y reducir las conductas que puedan provocar estos siniestros. Dicha reforma esta respaldada por el dirigente ecologista Jesús Sesma Suárez.

Sesma Suárez señaló que una proporción importante de los incendios forestales se origina por acciones que pueden evitarse, por lo que consideró necesario reforzar las disposiciones legales y promover una mayor responsabilidad entre quienes visitan o realizan actividades en espacios naturales.

“El mejor combate contra los incendios comienza con la prevención. Proteger nuestros bosques implica actuar antes de que ocurra una tragedia ambiental”, subrayó Sesma Suárez.

Asimismo, señaló que estos siniestros generan costos económicos considerables por los recursos públicos que deben destinarse al combate del fuego.

Destacó que la iniciativa también busca fomentar una cultura de cuidado ambiental y promover conductas responsables entre la población, para evitar que un accidente o cualquier otro descuido provoque un incendio con graves consecuencias para el entorno.

La propuesta, impulsada por el Partido Verde busca proteger el agua, la biodiversidad y los ecosistemas