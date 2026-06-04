El diputado Ricardo Monreal Ávila inauguró el Parlamento Juvenil, tercera edición

Al inaugurar el Parlamento Juvenil. Tercera Edición, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, expresó que la idea es capacitar, formar, adiestrar y preparar a las y los jóvenes para lo que viene. “Yo estoy seguro de que aquí hay muchos líderes jóvenes. Hay muchos que van a tener la responsabilidad política pronto”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena indicó que “nosotros que ya estamos de salida y queremos entregarles la estafeta a jóvenes conscientes, patriotas, que sientan que el interés general está por encima del interés personal o particular”.

Abundó que lo más importante es que se preparen, se capaciten y puedan ofrecerle al país liderazgos frescos, nuevos y honestos.

Agregó que “de eso se tratan estos parlamentos; “es una modalidad que he establecido desde que soy presidente de la Junta de Coordinación Política, y hoy tenemos una emisión más con nuevos cuadros, nuevos dirigentes y nuevos jóvenes, hombres y mujeres que quieren aprender. Van a aprender mucho estos dos días”.

Puntualizó que este Parlamento Juvenil es una modalidad más abierta, plural e incluyente en su convocatoria. “Hoy van a escuchar a grandes conferenciantes, como es el presidente del Tribunal de Justicia en la Ciudad de México y presidente de todos los tribunales, Rafael Guerra Álvarez; es una gente muy capaz, tiene mucha experiencia en el órgano jurisdiccional y características de sobriedad y honestidad en el ejercicio de su trabajo”.

También, a dos senadoras por Morena, Sasil Dora Luz De León Villard, de Chiapas, y Simey Olvera Bautista, de Hidalgo. Tienen mucha experiencia y capacidad en todos los temas. Además, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Después de las conferencias, precisó, se va a elegir la Mesa Directiva. “Se van a convertir en diputados y diputadas por dos días. Hoy, se elige la Mesa Directiva y mañana es el debate. Asimismo, se nombran comisiones legislativas, para que trabajen los proyectos de ley que ustedes decidan”.

Monreal Ávila subrayó que en estos momentos se requiere para la patria, tener mejores expositores, representantes, políticos, dirigentes y dirigentas. “Hoy, México los necesita. Necesitamos una nueva corriente política frente a lo que estamos viviendo de agresiones, de hostilidad, de confrontación con el extranjero”.

Externó que “tenemos que respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, para poder enfrentar estos grandes desafíos que México está teniendo y presentando. “En lo personal admiro a la presidenta. La admiro porque ha sabido defender la patria. Tiene una actitud extraordinaria. Es una mujer impresionante”.