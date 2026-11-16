Ricardo Monreal advirtió a los integrantes de su partido que la elección de 2027, en la que se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de 18 mil municipios y alcaldías, “no será una contienda fácil”.

“Siento y creo que va a ser una contienda más cerrada, una contienda no tan fácil, una contienda que va a generar más tensión, más polarización, pero normal; lo que tenemos que cuidar es que sea pacífica y que decida la población”, expresó en un videomensaje publicado en sus redes sociales.

Monreal Ávila aseveró que, a pesar de este escenario de mayor encono político, el Instituto Nacional Electoral opera al cien por ciento, aún sin sucesora permanente de la presidenta consejera Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo el 26 de octubre en medio de señalamientos de presuntos actos de corrupción y conflicto de interés.

El presidente de la Junta de Coordinación Política insistió en que el órgano electoral está trabajando, con Blanca Cruz como dirigente provisional.

“Ellos decidieron, los propios consejeros, frente a la renuncia de la expresidenta Taddei, nombrar a una presidenta provisional, temporal, y ha sido una presidenta que ha conducido bien los trabajos del INE. Nadie debe de preocuparse por tener este INE de diez consejeros”, precisó en el videomensaje publicado en la red social X.

Monreal Ávila recordó que en el pasado el INE ha operado con una estructura incompleta. Sin embargo, aseguró que ello no quiere decir que se vaya a frenar la intención de alcanzar un acuerdo para que la emisión de la convocatoria “se dé por consenso”.

“Ya en el pasado hubo INEs incompletos. Incluso de tres consejeros faltantes. No quiere decir esto que dejemos de lado nuestra responsabilidad de buscar los acuerdos y los consensos por una presidencia sustituta que garantice imparcialidad, certeza, profesionalismo, objetividad y honestidad”, recalcó.

El también coordinador de Morena reiteró que esta semana retomará el diálogo con los partidos políticos, principalmente con el PAN y PRI, para tratar de alcanzar un acuerdo y “buscar una persona idónea frente al Consejo General del INE”.

La decisión se aplazó la semana pasada debido a la exigencia de Acción Nacional de que se den garantías de que no llegarán a la presidencia del INE funcionarios en activo o personas vinculadas con gobiernos y dirigencias partidistas, además de demandar una revisión al padrón electoral, como pide el PRI.

“Vamos a insistir esta semana en reunirnos con los dirigentes para buscar una persona idónea frente al Consejo General del INE”, reiteró Monreal en su videomensaje publicado en su cuenta de X, este lunes de “puente revolucionario”.

En la misma publicación, el líder parlamentario recordó a los integrantes de su partido “no olvidar los retos” que aún tiene el segundo piso de la Cuarta Transformación que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra de viaje en China para participar en la Cumbre de la APEC.

A unos meses de las elecciones intermedias y de la renovación de la Legislatura federal, Monreal consideró que es momento de hacer una reflexión sobre el rumbo del movimiento y las resistencias que enfrenta el proyecto de transformación iniciado en 2018.

Reconoció que existen tensiones, crispación y expresiones de inconformidad contra la Cuarta Transformación.

“Continuar con el proceso de transformación, lo sabíamos, no era cosa fácil. Habría resistencias, obstáculos, críticas, descalificaciones, normales, porque fue una revolución de conciencias, pacífica”, expuso.

Sin embargo, sostuvo que también hay sectores que respaldan al gobierno de Sheinbaum por su política social, la recuperación económica y la rectoría del Estado en actividades consideradas prioritarias.

“Hay una mayoría que la respalda y la apoya por la política social tan profunda que ningún gobierno se había preocupado o por la recuperación de la economía y la rectoría del Estado en actividades primordiales, preponderantes”, afirmó.

Sobre la mandataria federal, Ricardo Monreal destacó su estilo de gobierno y afirmó que su conducción del país ha generado reconocimiento dentro y fuera de México.

“El estilo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahora está en China, es único. Una científica, honesta, prudente, cuidadosa, con carácter y una presidenta que conduce al país de manera correcta y que le ha ganado ser admirada dentro y fuera del país”, aseguró.