Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), fue incluido en la Lista de Personas Bloqueadas, derivado de la identificación de posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita relacionadas con presuntas irregularidades en procesos de contratación electoral, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En un comunicado, se detalla que de acuerdo con la información analizada, “el exfuncionario habría participado en un esquema de contrataciones con empresas vinculadas al suministro de materiales y servicios electorales, en el que se identificaron posibles prácticas de simulación de competencia y uso indebido de recursos públicos”.

Asimismo, “se identificaron vínculos comerciales con empresas proveedoras del sector electoral, en las que habría fungido como apoderado legal. Como parte del análisis financiero, la UIF identificó operaciones en efectivo y movimientos bancarios que constituyen elementos relevantes para el seguimiento de posibles irregularidades financieras asociadas con dicho esquema”.

En el documento se precisa que el exfuncionario permanece incluido en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), por lo que continúa sujeto a las restricciones previstas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones aplicables, que contemplan la suspensión de actos, operaciones y servicios financieros.

Por último, se detalla que “la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”.