Cuervo Escalona operó desde el INE a favor de empresas que desviaron 2,740 millones

Mientras cobraba como directivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Juan Carlos Cuervo Escalona operaba a favor de la red de empresas controladas por los hermanos Hernández Casillas que desvió más de 2,740 millones de pesos, exhibiendo la captura del órgano electoral mexicano.

Cuervo Escalona llegó al organismo electoral a mediados de los 2000, durante el periodo del IFE presidido por Luis Carlos Ugalde y cuando María del Carmen Alanís ocupaba la Secretaría Ejecutiva, construyendo desde las áreas técnicas una permanencia transexenal de casi dos décadas.

Bajo la gestión de Córdova, Cuervo ascendió a Director de Coordinación y Análisis. Desde esa posición clave no necesitaba firmar cheques, operaba las reglas de los contratos. Al intervenir en la estandarización del Reglamento de Elecciones y la validación de prototipos obligatorios para los OPLEs, blindó las especificaciones de urnas, canceles y paquetes electorales a la medida del consorcio de los hermanos Hernández Casillas, asfixiando la competencia en 13 estados y garantizando adjudicaciones multimillonarias a las mismas firmas que él ayudó a empoderar.

En diciembre de 2015, mientras Cuervo despachaba en el INE, se constituyeron Corporativo ZEG y Cajas Graf ante la Notaría 181 de la Ciudad de México. Entre 2016 y 2023, ambas compañías simularon competencia y acapararon contratos masivos en estados como Veracruz (302.9 mdp), Hidalgo (203.6 mdp) y Coahuila (69.5 mdp).

Las investigaciones documentan que las empresas Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litoformas transfirieron recursos a la cuenta de Scotiabank de Cuervo bajo conceptos simulados de viáticos y préstamos, a lo que se suman transferencias por 3 millones de pesos vía Cecoban, depósitos en efectivo por 1.7 millones y la compra al contado de un departamento de 1.95 millones de pesos.

El 1 de junio de 2023, luego de la llegada de la nueva presidencia del Consejo General, ZEG nombró a Cuervo Escalona como su apoderado legal, mientras aún era director en elINE. En la misma acta fue designado apoderado Jesús Octavio García González, exencargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, junto a otros mandos técnicos.

El expediente de la Auditoría Superior de la Federación retrata una red de empresas transexenal que operó del órgano electoral desde la presidencia de Luis Carlos Ugalde yque diseñó un andamiaje normativo para controlar y dirigir las compras de materiales electorales hacia consorcios que pagaban sobornos a funcionarios en las entrañas del propio árbitro electoral.