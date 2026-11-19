La extenista Martina Navratilova, leyenda del tenis femenil y poseedora de múltiples récords en ese deporte, destacó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que la mandataria mexicana viajó en clase económica de un vuelo comercial para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, celebrada en Shenzhen, China.

A través de su cuenta en la red social X (@Martina), la exnúmero uno del mundo reaccionó a una publicación que resaltaba la venta del avión presidencial en la administración anterior y su traslado en el asiento 33B de un vuelo comercial de China Southern Airlines.

“Wow- that’s leadership. (“Vaya, eso es liderazgo”), escribió Navratilova al compartir el mensaje, el cual acumuló miles de visualizaciones y reacciones de usuarios tanto en México como en el extranjero.

La acción El gesto de la mandataria mexicana ya había generado amplia conversación digital en Asia, donde la etiqueta sobre su llegada en clase turista a Shenzhen superó los 10.2 millones de visitas en la plataforma china Weibo.

El reconocimiento proviene de una de las figuras más reconocidas en la historia del deporte mundial. Nacida en Praga (entonces Checoslovaquia) en 1956 y nacionalizada estadounidense, Martina Navratilova transformó el tenis femenil durante una carrera profesional que abarcó más de tres décadas, hasta su retiro definitivo en 2006.

Entre los logros y marcas históricas que la colocan en el Salón de la Fama del Tenis Internacional destacan:

59 títulos de Grand Slam: Conquistó 18 campeonatos en individuales , 31 en dobles femenil (récord de la Era Abierta) y 10 en dobles mixtos , completando el Grand Slam de carrera en las tres modalidades.

Conquistó , (récord de la Era Abierta) y , completando el en las tres modalidades. Reina absoluta de Wimbledon: Ostenta el récord histórico de nueve títulos individuales en Wimbledon (1978, 1979, seis consecutivos entre 1982 y 1987, y 1990), además de siete en dobles y cuatro en mixtos en el césped londinense.

Ostenta el récord histórico de (1978, 1979, seis consecutivos entre 1982 y 1987, y 1990), además de siete en dobles y cuatro en mixtos en el césped londinense. Récord de títulos en la Era Abierta: Acumuló 167 trofeos en singles y 177 en dobles —cifras insuperadas tanto en la rama femenil como varonil desde 1968—, con un balance de 1,442 victorias en individuales.

Acumuló y —cifras insuperadas tanto en la rama femenil como varonil desde 1968—, con un balance de en individuales. Dominio en la cima: Ocupó el número 1 del ranking mundial de la WTA durante 332 semanas en singles y un récord de 237 semanas en dobles, protagonizando junto a Chris Evert una de las rivalidades más célebres del deporte. En 1983 firmó una temporada casi perfecta de 86 triunfos y una sola derrota, encadenando una racha de 74 partidos ganados al hilo.

Balance de la gira de Sheinbaum

En su gira de trabajo en Shenzhen, Sheinbaum encabezó reuniones bilaterales con líderes como el presidente chino Xi Jinping; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el de Australia, Anthony Albanese, y el líder vietnamita Tô Lâm, además de dialogar con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Al hacer un balance de su participación en la XXXIII Reunión de Líderes de APEC y el APEC CEO Summit 2026, la jefa del Ejecutivo afirmó que se inaugura una “nueva era” de cooperación con China mediante memorándums de entendimiento en salud, medio ambiente, energía, investigación científica, educación y turismo —entre ellos, apoyo técnico para una planta termosolar y capacitación médica—, aunque descartó firmar un tratado de libre comercio con Pekín.

Asimismo, Sheinbaum aseguró que el acercamiento con el país asiático no afectará la estrecha integración económica con Estados Unidos, su principal socio comercial —al que México exporta alrededor de 600 mil millones de dólares—, y adelantó que tras sostener una reunión cordial con Donald Trump en China sobre barreras no arancelarias, buscará concretar un acuerdo comercial en diciembre en Mar-a-Lago, en el marco del G20, enfocado en reducir aranceles para vehículos, acero, aluminio y sus derivados.