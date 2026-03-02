Revisan diputados perfiles de aspirantes a la ASF

Los diputados de la Comisión de Vigilancia y Auditoría evaluarán esta semana la idoneidad de las 92 personas aspirantes que se inscribieron para ser consideradas en el proceso de relevo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Debido a que la paridad de género deberá ser considerada en la selección de prospectos, las 18 mujeres inscritas cuentan con más probabilidades de llegar a la recta final que los 74 hombres.

En las próximas 48 horas se cubrirá el plazo de apercibimiento para que en algunos casos se entregue documentación pendiente, se presente en el formato requerido o se acrediten requisitos que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece para ocupar el cargo de titular de la ASF.

Por la tarde de este lunes, los diputados notificaron a los aspirantes que se encuentran en alguna de esas situaciones, destacando la falta de evidencias de experiencia laboral y carta de no antecedentes penales y federales.

A media semana, los integrantes de la Comisión de Vigilancia y Auditoría que preside el diputado Javier Herrerra Borunda (PVEM) formularán la lista de personas que serán entrevistadas a partir del jueves. Para esta tarea, los legisladores se dividirán en tres equipos.

En la calificación de la idoneidad de los aspirantes, se deberán considerar los antecedentes partidistas de las personas registradas y que alguna vez ocuparon cargos de representación popular o fueron candidatas.

Y es que el numeral uno del Artículo 92 de la citada ley señala que tanto el titular de la ASF como los auditores especiales tendrán prohibido formar parte de algún partido político, participar en sus actos o hacer cualquier propaganda o promoción partidista.

Entre los inscritos al proceso figuran exlegisladores, exalcaldes y excandidatos a cargos de elección popular como Miroslava Carrillo Martínez, Ricardo Olivares Sánchez, Francisco Santos Salas Castillo, Armando Cruz Reyes, Carlos Alberto Rentería Rivera, Luis Rodolfo Cabral Navarro, Andrés Lozano, Jorge Lerma Santillán, Guadalupe Aurora Lolbe Peraza González, Marco Antonio Andrade Zavala y Roberto Michel Padilla.

En algunos casos, los diputados deberán resolver si aplica la fracción quinta del Artículo 88 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el cual señala que para ocupar la titularidad del ASF no podrá haber sido secretario de Estado ni fiscal o procurador General de la República o de la Ciudad de México; senador, diputado Federal, gobernador, comisionado de algún órgano autónomo; dirigente de algún partido político, tesorero o titular de las finanzas o de la administración de algún partido político.

Ese precepto destaca que tampoco son elegibles quienes hayan sido postulados para un cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento. En esta situación estaría Natalia Téllez Torres Orozco, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia en junio de 2025.

