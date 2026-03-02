"No vamos al partido de Estado": Sheinbaum al PT y PVEM por reforma electoral; hoy la enviará

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la reforma electoral que enviará este lunes al Congreso de la Unión es uno de sus compromisos de campaña y refutó que se trate de un intento por establecer un partido de Estado en México.

Respecto al rechazo de los partidos del Trabajo y Verde a la reforma y de que se trata de un retroceso democrático, dijo que ya “no va a discutir” los argumentos que tienen en contra de la iniciativa.

“Todo lo contrario al partido de Estado, nada que ver. Se mantiene la representación de los partidos políticos, pero van a votación. Esa es la única diferencia. Ya no es las listas definidas por una persona que va a ser diputado o diputada. Ya no, ya lo decide la gente.

“Ya no voy a debatir con ellos. Lo que sí es el argumento, no vamos al partido de Estado, jamás. Pues si nosotros peleamos contra eso, más partido de Estado era un partido autoritario, un Estado autoritario”, expuso Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina insistió en que la reforma electoral busca dar mayor poder a los ciudadanos al decidir quiénes serán los diputados federales plurinominales que deberán llegar al Congreso.

Además, recordó que se busca reducir el gasto que ejercen los partidos políticos y la burocracia electoral, y disminuir el número de regidores que hay en lo ayuntamientos. Desestimó entrar en debate acerca de la posibilidad de que se elimine el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“Lo esencial que estamos planteando en la reforma, más allá de la discusión del PREP, son dos cosas. Una que los llamados plurinominales, que la representación proporcional no sea decidida por las cúpulas de los partidos políticos, sino sea decidida por la gente, que la representación proporcional sea decidida por el pueblo, que quien quiera ser diputado o diputada en nuestro país vaya a pedir el voto popular.

“Se mantiene la representación proporcional. Es más, no cambia la fórmula de la ley. Se mantiene la misma que llevó a la conformación de la Cámara de Diputados en 2015, en 2018, en 2021 y en 2024”, expuso la presidenta.

La reforma sería enviada en el transcurso del lunes al Congreso para iniciar su debate y eventual aprobación a más tardar en mayo para que entre en vigor antes del inicio del proceso electoral de 2027.

Reproducir

vjcm