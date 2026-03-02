Sheinbaum presume empleos generados en febrero; roza los 158 mil

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró cerca de 158 mil empleos formales en febrero, una nueva marca histórica para ese mes, informó el titular de ese organismo, Zoé Robledo durante la rueda de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo federal destacó la cifra de los empleos generados en febrero, y aclaró que aún no se contabilizan a los trabajadores de plataformas digitales de reparto que recientemente iniciaron su proceso de registro ante el IMSS.

“Son 157 mil 882 nuevos empleos en febrero sin considerar plataformas digitales. Pues es un muy buen dato de la economía, lo que más nos importa pues no solo es el crecimiento económico, sino más empleos, mejor remunerados. Entonces es muy buena noticia para el país”, expuso Sheinbaum.

Robledo puntualizó que la cifra registrada en febrero es el quinto registro más alto de empleos formales que se tiene en la historia del IMSS y adelantó que la próxima semana se darán a conocer las cifras de trabajadores de plataformas digitales de reparto que se integrarán a ese índice.

“Son cifras preliminares porque, como saben, ahora vamos también procesando el tema de plataformas. Este es el empleo tradicional, el que se registra en el IMSS sin considerar lo que se está procesando en plataformas que se dará a conocer el próximo lunes 9 de marzo. Es decir, todavía la cifra puede modificarse seguramente a la alza”, destacó el titular del IMSS.

De acuerdo con los datos proporcionados por Robledo en la rueda de prensa matutina, en lo que va del año se han generado 217 mil 299 empleos nuevos, sin embargo, en la comparación de los últimos 12 meses, el balance de empleos nuevos es de apenas 96 mil 923.

