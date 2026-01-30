Aranceles a países que apoyan a Cuba con petróleo provocaría una crisis humanitaria: Sheinbaum a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la aplicación de aranceles a naciones que suministran petróleo a Cuba, como anunció ayer el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, podría desencadenar una crisis humanitaria "de gran alcance" en la isla, lo cual debe evitarse con respeto al derecho internacional y mediante el diálogo.

Donald Trump emitió ayer una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que venden petróleo a Cuba, una medida que considera necesaria para la "seguridad nacional" pero que La Habana tachó de "brutal acto de agresión".

Se podrá imponer un arancel adicional 'ad valorem' (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba", indica el documento publicado por la Casa Blanca.

Ante ello, la presidenta Sheinbaum reiteró que el pilar de la política exterior de México se basa en el principio de soberanía y la autodeterminación de los pueblos, por lo que afirmó que seguirán apoyando a Cuba por razones humanitarias, pero sin exponer al país a nuevos aranceles, por lo que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, contactar al Departamento de Estado estadunidense para conocer el alcance de la orden ejecutiva firmada ayer por Trump.

La mandataria dijo que en esta comunicación con Estados Unidos, además de saber exactamente a quiénes se aplicarían los aranceles el titular de la SRE buscará hacerle saber al gobierno de Trump los riesgos de esta decisión, pues con esta crisis humanitaria que se desencadenaría se afectarán desde hospitales, hasta la alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano.

Tenemos que saber los alcances porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas", explicó Sheinbaum.

Los envíos de petróleo de México a Cuba ocurren en momentos en que la isla atraviesa una profunda crisis energética, agudizada por la suspensión del suministro de crudo desde Venezuela tras la intervención militar estadunidense en ese país y la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro.

México ha enfrentado las amenazas arancelarias de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 y ahora deberá abordar la revisión del acuerdo de libre comercio de América del Norte (T-MEC), que integra junto con Canadá y Estados Unidos.

