La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 2 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 2 de febrero de 2026 desde la Cineteca Nacional Chapultepec, donde está acompañada por parte de su gabinete federal, por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 2 de febrero de 2026

Reproducir

Profeco multa a Ticketmaster con más de 5 mdp tras venta de boletos para BTS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) multó a Ticketmaster con más de 5 millones de pesos tras la venta de boletos para los conciertos del grupo de K-Pop BTS por infracciones a la ley, procedimiento del cual notificó a la boletera el pasado 28 de enero, informó Iván Escalante.

El titular de la Profeco detalló que Ticketmaster tiene 10 días, los cuales se cumplen el 12 de enero, a fin de presentar pruebas a su favor y evitar la multa; agregó que también envió exhorto a 3 plataformas de reventa de boletos con sedes en Suiza, Estados Unidos y España, a fin de que se ajusten a la regulación nacional y evitar prácticas desleales contra los consumidores.

vjcm