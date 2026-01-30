La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 30 de enero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 30 de enero de 2026 desde Baja California, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 30 de enero de 2026

10:42 Horas | Célula de Los Chapitos atacó a diputados de MC en Culiacán

El ataque contra los diputados Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa, fue perpetrado por una célula de Los Chapitos, reveló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien agregó que los legisladores cuentan con custodia en los hospitales en los que siguen internados.

Vamos informar pronto, tenemos avances. La investigación la estamos trabajando directamente en el gobierno federal", dijo el secretario de Seguridad.

10:20 Horas | Gabinete de seguridad apoya en investigación por desaparición de mineros en Sinaloa; buscan a líder de célula de Los Chapitos

El gabinete de seguridad apoya en la búsqueda y en la investigación por la desaparición de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver que desaparecieron el pasado 23 de enero en Concordia, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien aseguró que no van a parar hasta localizarlos.

García Harfuch detalló que no había habido una amenaza o afectación a los trabajadores de la mina previo a su desaparición y agregó que en la zona en la que ocurrieron los hechos opera una célula de Los Chapitos y tienen identificado a uno de los líderes y están en su búsqueda como parte de los trabajos para localizar a los mineros.

10:17 Horas | Imponer aranceles a quienes suministran petróleo a Cuba llevaría a crisis humanitaria: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el imponer aranceles a naciones que suministran petróleo a Cuba, como es el caso de México, desencadenaría una crisis humanitaria en la isla "de gran alcance", esto tras el decreto emitido por Estados Unidos.

Ante esta decisión de Donald Trump, la presidenta sostuvo que se seguirá apoyando a Cuba sin poner en riesgo a México e instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a contactar al Departamento de Estado estadunidense para conocer el alcance de la orden ejecutiva firmada por el mandatario de Estados Unidos.

10:10 Horas | Presentarán Plan de justicia para trabajadores agrícolas de San Quintín

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentará mañana el denominado Plan de justicia para trabajadores agrícolas de San Quintín, en Baja California, el cual se basa en nueve ejes y busca garantizar la atención en diferentes rubros y defender sus derechos laborales, anunció la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

La funcionaria detalló que este plan se desarrolló luego de un diagnóstico realizado por las diversas secretarías involucradas y un censo realizado casa por casa desde julio hasta septiembre.

9:45 Horas | Homicidio doloso disminuyó 42% en Baja California; extorsión bajó 9.2%

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde octubre de 2024 al 15 de enero de 2025, el homicidio doloso disminuyó 42% en Baja California, mientras que los delitos de alto impacto se redujeron 38%, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien destacó la estrecha coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno, lo que ha hecho posible dichos resultados.

El funcionario detalló que la extorsión presentó una reducción del 9.2% y se han detenido a 5 mil 509 personas por delitos de alto impacto, entre ellos destacó la captura de Alejandro 'N', El Grillo, generador de violencia a fin a Los Rusos y el Cártel del Pacífico; José Luis 'N', El Mickey, generador de violencia en la región y quien dirigía una célula delictiva dedicada al tráfico de precursores químicos.

