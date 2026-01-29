Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum cambia de horario para el 30 de enero

La conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum cambiará de horario este viernes 30 de enero, cuando se realice en Baja California.

En un mensaje publicado en redes sociales, la mandataria informó que la conferencia se realizará a las 9:30 horas del centro, que por el cambio de horario serían las 7:30 en Baja California.

El cambio de sede para la conferencia obedece a las giras que la mandataria ha realizado por estados del país desde que comenzó el 2026, como parte de una estrategia para estar más cerca del pueblo de México.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, se prevé que la presidenta hable sobre temas de seguridad en el estado y temas fronterizos, importantes para la relación con Estados Unidos.

Cambio de horario por segundo día consecutivo

El cambio de horario para este viernes representa una modificación a la conferencia mañanera por segundo día consecutivo, luego de que la rueda de prensa se realizó este jueves a las 9:00 horas.

Sin embargo, el cambio de este jueves fue motivado por una llamada que la presidenta sostuvo con Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, en la que dialogaron sobre distintos temas.

Al respecto de la conversación, la jefa de Estado mencionó que ambos coincidieron en que los avances en materia de seguridad marchan de manera positiva, calificando la charla como “cordial y amable”, destacando que incluso Trump la invitó a EU, pero "no quedamos en alguna fecha en particular".

Además, manifestó la doctora Sheinbaum que acordaron seguirse llamando con el fin de dar seguimiento a políticas bilaterales tal y como fue en esta última comunicación con el líder norteamericano, la cual se convirtió en la segunda en lo que va del 2026.

T-MEC entre los temas abordados

La mandataria mexicana reveló que entre estos temas que se abordaron estuvo el tratado comercial del T-MEC, el cual recientemente retomó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el de Comercio de EU, Howard Lutnick y el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma.

El largo proceso de revisión del tratado inició en septiembre, cuando los tres países se embarcaron en consultas previas con empresas y otros actores involucrados.

Desde enero, las conversaciones continúan entre los equipos negociadores gubernamentales con miras a una primera reunión formal del Consejo del T-MEC para su revisión, prevista el 1 de julio.

El acuerdo comercial es crucial para la economía de México, que envía más del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Sheinbaum añadió que su homólogo estadounidense reiteró su interés en que México levante "barreras no tarifarias" que restringen el comercio entre ambos países.

RLO