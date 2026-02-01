Adán Augusto deja la coordinación de Morena en Senado; en su lugar, asume Ignacio Mier 

Adán Augusto López Hernández dejó esta mañana la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, con lo cual concluye también su poder como presidente de la Junta de Coordinación Política, y el poblano Ignacio Mier asumirá estas posiciones.

Poco antes de las 09:00 horas, Adán Augusto anunció a sus compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, que dejaba la coordinación para realizar “trabajo de territorio”, en la cuarta circunscripción integrada por Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En conferencia de prensa posterior, López Hernández aclaró que no busca un cargo diplomático como embajador ni tiene previsto solicitar licencia; es decir, se mantendrá como uno más de los 128 senadores.

“He tomado la decisión de retirarme de la coordinación del Grupo Parlamentario, y como soy un político profesional al que le gusta asumir retos, he cumplido ya con algunas de las tareas que teníamos aquí asignadas, ahora voy a ir a trabajar por todo el país, a fortalecer al movimiento rumbo a la elección del 2027. Toca hacer tarea de territorio. Me tocará estar en todo el país, específicamente en la circunscripción que tiene mayor padrón electoral”, explicó ante representantes de los medios de comunicación.

La decisión de su salida la tomó antes de que llegara la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a la reunión plenaria que tienen los senadores de Morena en la sede histórica de Xicoténcatl 9 y donde en este momento dialoga con ellos en privado.

Ignacio Mier asumirá la coordinación

Sobre su sucesor, Adán Augusto López afirmó que Ignacio Mier es el perfil mejor calificado para encabezar la bancada de Morena en el Senado, al destacar su amplia trayectoria parlamentaria.

Indicó que Mier ha dedicado “toda su vida” al trabajo legislativo, lo que lo convierte en una figura idónea para conducir al grupo parlamentario en una etapa clave para el partido.

El senador reiteró que, más allá de los cargos, la prioridad es fortalecer a Morena rumbo a 2027, en un contexto donde el partido busca mantener cohesión interna y presencia territorial.

Lo más importante es fortalecer al partido rumbo a 2027”, subrayó López Hernández, al justificar su decisión de dejar la coordinación senatorial.

Consulta interna

Adán Augusto López explicó que su solicitud para dejar la bancada fue consultada con sus compañeros y que “habló con quien tenía que hablar” antes de formalizar su renuncia.

Sin embargo, evitó confirmar si discutió el tema directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando abierta la incógnita sobre el alcance de las conversaciones políticas previas a su salida.

asc