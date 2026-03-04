Lezama se reúne con la presidenta Sheinbaum; revisan proyectos para Quintana Roo

Quintana Roo cuenta con diversos proyectos prioritarios para mejorar la vida de la población, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con las autoridades de la entidad para revisar el avance de éstos.

Conversamos sobre los avances y compromisos en materia de salud, infraestructura y agua potable, temas prioritarios que están mejorando la vida de miles de familias en todo el estado”, explicó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Entre los proyectos destacan acciones para mejorar la cobertura de servicios médicos, ampliar la infraestructura hospitalaria y fortalecer programas de atención preventiva en comunidades con alta demanda de servicios.

A esto se añaden proyectos de infraestructura para mejorar la conectividad entre municipios y para garantizar el suministro de agua potable.

El encuentro también formó parte del seguimiento permanente entre el gobierno federal y la entidad para consolidar proyectos de desarrollo social en el Caribe mexicano, la cual es una región que ha experimentado un acelerado crecimiento económico en los últimos años.

Además, los proyectos en materia de salud, infraestructura y agua potable que fueron revisados son prioritarios considerando el avance turístico y demográfico de Quintana Roo, lo que requiere una constante inversión en servicios básicos y equipamiento urbano.

Lezama Espinosa también consideró que esto será clave para, en el futuro, reducir las brechas sociales y fortalecer el desarrollo regional.

Tras reunirse en Palacio Nacional, agradeció el respaldo de la Presidenta y afirmó que la coordinación institucional es pieza clave para impulsar el desarrollo social en Quintana Roo.

De la mano del Gobierno de México, seguimos construyendo bienestar y prosperidad compartida”, reiteró la gobernadora.

RLO