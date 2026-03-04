Frente Amplio Democrático critica reforma electoral; acusa proceso apresurado

El Frente Amplio Democrático criticó la iniciativa de reforma electoral enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó que su elaboración fue apresurada y con falta de transparencia.

En un comunicado difundido este 4 de marzo, la organización señaló que la propuesta fue elaborada escuchando únicamente a un grupo reducido de asesores cercanos al gobierno, lo que, afirmó, dejó fuera a sectores políticos, académicos y sociales que deberían participar en una reforma de esa magnitud.

Todo indica que la redacción de esta iniciativa se realizó escuchando únicamente a un reducido grupo de consejeros cercanos al poder”, indicó el documento.

Acusan falta de transparencia en el proceso

La organización también cuestionó que el contenido de la reforma no se difundiera con detalle durante su elaboración.

De acuerdo con el comunicado, durante varios días el documento no fue presentado públicamente mientras se difundían láminas y resúmenes sobre la propuesta, lo que —según el Frente— evitó que se conociera con precisión el contenido normativo de la iniciativa.

Asimismo, acusó que este procedimiento representó una falta de respeto al Congreso de la Unión, al considerar que el debate público se dio a través de presentaciones informativas y no mediante el proceso legislativo formal.

El Frente también señaló que la reforma electoral no puede construirse “desde la opacidad ni sin escuchar a la pluralidad política y social del país”.

Frente fijará postura formal el 6 de marzo

El grupo informó que actualmente se encuentra analizando el contenido completo de la iniciativa presidencial y que su posicionamiento definitivo será anunciado el próximo viernes 6 de marzo, durante una reunión plenaria programada para las 10:00 horas.

En ese encuentro, indicó, se discutirán las implicaciones políticas, institucionales y electorales de la propuesta.

La organización también convocó a sus integrantes y a otros actores políticos y sociales a participar en un proceso de deliberación para revisar el alcance de la iniciativa y tomar decisiones sobre la postura que adoptarán frente a la reforma.

RLO