PVEM rechaza voto anticipado contra la reforma electoral; piden esperar a conocer iniciativa

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desautorizó los anuncios de anticipado voto en contra de la reforma electoral que han sostenido algunos de sus legisladores.

Mientras que en la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada de esa formación, Carlos Puente Salas, insistió en que sólo definirán una postura cuando conozcan a detalle el contenido de la iniciativa presidencial.

En tanto, el coordinador electoral de ese partido, Arturo Escobar, confirmó que mantienen su oposición a la forma en que se conformaría el Congreso con las modificaciones derivadas de la reforma y con la forma en que se plantea reducir el financiamiento electoral.

Por la mañana, la dirigencia del PVEM difundió un breve comunicado de prensa en el que se afirma lo siguiente:

Las declaraciones realizadas por algunos legisladores del partido respecto a la reforma electoral son expresiones a título personal y no representan la postura oficial del partido. El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM emitirá un comunicado oficial, una vez evaluada la iniciativa de reforma electoral. Reiteramos nuestro compromiso con un análisis responsable sobre una iniciativa tan trascendente para México”.

La aclaración ocurrió después de que el senador Luis Armando Melgar declarara que había en la Cámara Alta el suficiente número de compañeros de su bancada como para frenar la iniciativa.

Paralelamente, en declaraciones a medios electrónicos, Arturo Escobar afirmó que, en el 90 por ciento de los documentos que se discutieron en la mesa en la Secretaría de Gobernación pudiera haber acuerdo; pero que se mantienen las diferencias en la forma de integrar la Cámara de Diputados y el Senado de la República; y recordó que el PVEM esperaría que se retome su propuesta de nuevo financiamiento a los partidos, consistente en que todos reciban el mismo monto.

En San Lázaro, el jefe de la diputación verde se refirió a la tardanza del envío de la reforma presidencial: “Es una buena señal que sea una iniciativa que se revise.

Así creo que ha pasado con todas, que no sea solamente escrita, y que salga como salga, que luego puedan venir con errores, como lo señalaba la presidenta de la República.

Habla de su compromiso, de su seriedad, y del respeto que ella le tiene al Poder Legislativo, para presentar algo bien hecho. Qué bueno que se hagan las cosas bien”.

RLO