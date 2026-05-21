Senado y Diputados van por el cambio: elección judicial se aplaza a 2028

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a la Cámara de Diputados y al Senado a celebrar un periodo extraordinario de sesiones, cuya apertura se realizará el próximo martes 26 de mayo y concluirá una vez que hayan avalado el cambio de la elección judicial para 2028.

La Permanente aprobó que la iniciativa impulsada por el senador Ignacio Mier Velazco y el diputado Ricardo Monreal Ávila fuera considerada de urgente resolución, con 25 votos a favor y 10 en contra. El acuerdo establece que durante las sesiones extraordinarias las cámaras del Congreso de la Unión se ocuparán del procedimiento legislativo.

Así, se discutirá la iniciativa del Poder Ejecutivo federal con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial y las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

Asimismo, se tratará una iniciativa para reformar el artículo 41 de la Carta Magna, a fin de adicionar un inciso d) e introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera; además de una iniciativa que busca modificar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.

Además, el acuerdo establece que las presidencias de las mesas directivas de cada cámara convocarán a las sesiones que sean necesarias para tratar los asuntos previstos y, cuando consideren atendidos los temas referidos, podrán realizar la declaratoria de clausura.

Al presentar el documento, la diputada de Morena Yoloczin Lizbeth Domínguez destacó que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no sustituye la anterior reforma judicial, sino que la profundiza y perfecciona.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda Hoeflich dijo que en el periodo extraordinario deberían discutirse temas como la desaparición de poderes en Sinaloa o el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados que combate el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, entre otras materias.

Del PRI, la senadora Carolina Viggiano afirmó que esta propuesta es una “trampa política”, ya que incorpora la revocación de mandato en una reforma judicial. Agregó que, si de verdad quisieran limpiar la elección judicial, deberían empezar por prohibir y sancionar los “acordeones”.

Además, sostuvo que “hoy quieren cambiar las reglas nuevamente” porque no les gustaron los resultados de unos comicios llenos de “irregularidades”.

En tanto, el diputado Marcelo Torres Cofiño, del PAN, expresó que es fundamental incorporar dentro de los temas que se deben discutir en el periodo extraordinario los mecanismos y consecuencias reales frente a la captura criminal de instituciones públicas, así como discutir y aprobar la desaparición de poderes en Sinaloa.

La sesión de Congreso General para declarar la apertura de las sesiones extraordinarias de ambas cámaras del Congreso de la Unión se realizará el martes 26 de mayo a las 16:00 horas.