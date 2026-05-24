Dirigente del PAN afirma que no respaldarán a militantes que cometan delitos

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, insistió en que “Acción Nacional no respaldará a ninguna persona que haya cometido delitos, sin importar siglas o cargos públicos; siglados por el color que sea, si se les comprueba un acto delictivo, que paguen”.

Ante asistentes a la Plenaria Nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes y Alcaldesas (ANAC), celebrada en Morelia, Michoacán, Jorge Romero destacó que, “frente a un contexto nacional marcado por violencia, centralismo y malos resultados del gobierno federal, los municipios gobernados por el PAN se han convertido en referentes de cercanía ciudadana, servicios públicos y seguridad”.

Explicó que “los gobiernos municipales de Acción Nacional están demostrando que sí es posible dar resultados, mejorar la calidad de vida de las familias y construir gobiernos cercanos a la ciudadanía. Para Acción Nacional no hay nada por encima de dar resultados, gobernar bien y construir el bien común que México necesita”.

Recordó que “este encuentro tiene como objetivo compartir experiencias exitosas de gobierno, fortalecer el trabajo coordinado entre municipios y consolidar modelos de gestión que respondan a los problemas reales de la gente”.

Excélsior

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México y coordinador nacional de la ANAC, afirmó que en Acción Nacional se reconoce al municipalismo como una vía para dar mejores resultados y servir mejor a la ciudadanía.

Además, resaltó el principio de “no al centralismo; sí al poder con la gente, que es desde lo local”.

Alfonso Martínez, presidente municipal de Morelia y anfitrión de la reunión, detalló que en la plenaria se comparten buenas prácticas entre gobiernos locales.