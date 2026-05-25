La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 25 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 25 de mayo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 25 de mayo de 2026

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8:30 Horas | Citatorios de FGR a Rubén Rocha y Maru Campos no es imputación: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que los citatorios al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) forman parte de las investigaciones que realiza y no se trata de una imputación contra ellos.

"Son procedimientos, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la fiscalía, sencillamente son entrevistas", comentó.

8:01 Horas | Sheinbaum implementa el programa 'Cátedras de la diáspora mexicana'; está dirigido a investigadores

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pondrá en marcha un programa denominado 'Cátedras de la diáspora mexicana' con el que busca vincular a investigadores e investigadoras que residen en el exterior con el país, a fin de que puedan dar alguna ponencia o clase.

Aquellos investigadores interesados podrán solicitar su ingreso al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y obtener, según la evaluación correspondiente, el reconocimiento de su nivel en el sistema. Además, podrán acceder a un apoyo anual de 45 mil pesos para realizar un viaje a México con el propósito de desempeñar actividades académicas.

La convocatoria se publicará el próximo 5 de junio y la recepción de la solicitudes se realizará del 26 de junio al 24 de julio, mientras que la evaluación se hará del 27 de junio al 27 de agosto. Los resultados de la evaluación se darán a conocer a partir del 14 de septiembre.