Propone el PRI eliminar el IVA a alimentos para mascotas y aplicar tasa cero

El PRI en la Cámara de Diputados propuso eliminar el IVA a los alimentos procesados para animales de compañía y establecer una tasa cero.

La iniciativa, presentada por el coordinador parlamentario priista, Rubén Moreira Valdez, busca reducir el costo de alimentación de millones de perros, gatos y otras especies que forman parte de los hogares del país, así como aliviar los gastos de albergues, refugios y organizaciones de rescate que sobreviven principalmente de donaciones.

Moreira Valdez argumentó que casi 70 por ciento de los hogares mexicanos tiene al menos un animal de compañía, lo que representa más de 80 millones de mascotas en el país: 43.8 millones de perros, 16.2 millones de gatos y cerca de 20 millones de pequeñas especies.

“Hoy en día, los animales son considerados compañeros de vida y parte integral de las familias mexicanas. En el aspecto económico, la adquisición de alimentos procesados para mascotas representa una carga significativa”, expuso.

Detalló que las familias destinan hasta 8 mil pesos al año únicamente para alimentar a sus animales, gasto que representa una presión adicional, particularmente para los hogares de menores ingresos.

Agregó que, ante las restricciones económicas, algunas familias enfrentan mayores dificultades para mantener la calidad nutricional de sus mascotas.

“Eliminar el IVA en los alimentos procesados para mascotas no es un privilegio: es un acto de justicia social. Reconoce que el cuidado responsable de los animales de compañía es parte del bienestar de millones de familias mexicanas y que no debe castigarse con cargas fiscales desproporcionadas”, afirmó.

La propuesta plantea que el beneficio no se limite a los hogares. De acuerdo con Moreira, los albergues, refugios y asociaciones rescatistas también podrían reducir sus costos de operación y destinar mayores recursos a la atención de animales abandonados o víctimas de maltrato.

El priista sostuvo que una menor carga fiscal en estos productos también contribuiría a prevenir problemas asociados con el abandono y la desnutrición animal, además de ser congruente con la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024 en materia de bienestar animal.

Moreira Valdez señaló que países como Ecuador, Francia, Alemania y otras naciones de la Unión Europea aplican tasas cero o reducidas a determinados productos destinados a animales de compañía.